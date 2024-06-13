安芝儇挑逗派翠克「我是你的禮物」！　小S被激到離開攝影棚：不主持了

記者孟育民／綜合報導

東森綜合由小s（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》日前邀請到南韓啦啦隊女神安芝儇、南珉貞、朴旻曙、趙娟週以及台方女神代表巫苡萱、倪暄、朱琦郁要來大PK「台、韓系穿搭你更愛哪個」，換裝環節中，節目特別出題「去討厭的人的生日派對搶風頭」會怎麼穿衣服？女神們的任務是要試圖從小s身邊搶走派翠克。

▲▼《小姐不熙娣》挑戰主題「台、韓系穿搭你更愛哪個」。（圖／東森綜合 提供）

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只見安芝儇身穿一件黑色亮片小禮服，胸前還有大大蝴蝶結，先是走過去和小s寒暄，並把手上的小包包送給她說：「這是送妳的生日禮物，妳旁邊這位是誰？」小s回應：「是朋友！」沒想到安芝儇竟直接走向派翠克，並拉著胸前的蝴蝶結說：「我就是你的禮物」還示意派翠克可以拉開，這超挑逗的場面讓派翠克害羞到說不出話，小s更在一旁看傻了眼表示：「有點over了吧！」最後小S甚至看不爽派翠克維護啦啦隊們，兩人大打出手，小s邊哭邊跑向棚外說不主持了，朴旻曙更趁機坐上主持位，氣的小S堅持不再進棚繼續主持！

▲「最強外掛」安芝儇穿蝴蝶結小禮服挑逗派翠克。（圖／東森綜合 提供）

▲朴旻曙搞笑篡位。（圖／東森綜合 提供）

另外，節目也開箱女神們的行李箱，安芝儇才將行李箱打開，就被派翠克抓包「不愛洗頭」！原來是最上層放著一罐乾洗髮，安芝儇解釋，因為流汗的當下，沒辦法馬上洗頭才會使用乾洗髮，小s緊接著問：「那你幾天洗一次頭？」只見安芝儇支支吾吾半天才回答：「老實說嗎？我有工作的時候會每天洗頭，沒工作的話大概兩天洗一次！」此話一出，南珉貞和朴旻曙立刻大喊「騙人！」朴旻曙還補充兩人是室友關係：「安芝儇大概3天洗一次頭！」笑翻全場。