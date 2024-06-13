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網傳胡歌片酬破億！　高預算戲約放一邊…點頭接新導演小成本電影

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡歌昨日（12）旋風訪台，並於13日凌晨5點多便從下榻飯店出發到機場，來台行程僅一天。他公開向年輕導演喊話，「有好的劇本要找我，我是既便宜又好用的演員。」而身為一線當紅男神，他的片酬被陸網瘋傳高達2600萬人民幣（約台幣1.15億元），但是拍電影則顯示出自己的堅持。

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌向年輕導演喊話「我既便宜又好用」。（圖／記者周宸亘攝）

胡歌2004年出道第一部戲《蒲公英》曾在台北、花蓮、台東出外景，2005年主演《仙劍奇俠傳》爆紅，2015年《琅琊榜》在台灣也是重播率高的作品。他擁有無數戲劇代表作，新劇《繁花》是王家衛擔任導演，陸網瘋傳他演出該劇片酬高達2600萬人民幣（約台幣1.15億元）。

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▲▼胡歌片酬。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌《繁花》片酬陸網傳2600萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

由於《繁花》在大陸收視與網播流量大好，陸網傳出眾多S+劇紛紛找上胡歌，當地「S+劇集」指的是「超級預算」。而他戲劇圈雖然常有大預算製作戲約找上門，近年則相當專注拍電影，且電影製作預算有高有低，例如2019年主演電影《南方車站的聚會》，入圍第72屆坎城影展正式競賽單元，預算1億人民幣（約台幣4.37億元），2023年《不虛此行》飾演寫悼詞為生的編劇，票房僅收2736萬人民幣（約台幣1.21億元），最新上檔的電影《走走停停》，是新人導演龍飛執導，他因為相中劇本答應演出，票房至今突破5000萬人民幣（約台幣2.2億元），但是被陸網視為票房慘澹。

▲▼胡歌片酬。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌《不虛此行》票房2736萬人民幣（約台幣1.21億元）。（圖／翻攝自微博）

▲▼胡歌片酬。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌新片《走走停停》是新導演龍飛執導。（圖／翻攝自微博）

陸網評論胡歌有執著。儘管他演出的電影票房不如大預算高票房，但是堅持在中等預算資源下，尋找合適自己的角色。儘管電影票房不如預期，明星號召力因此受到質疑，但同時有網友認為，胡歌內心有自己的追求，推測他接演電影，不是以高票房為目的。

▲▼胡歌片酬。（圖／翻攝自微博）

▲網友評論胡歌接演電影內心有自己的追求。（圖／翻攝自微博）

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