孫安佐認想跟孫鵬打拳賽：友好交流！　父子關係降冰點「爆氣原因全說了」

記者孟育民／綜合報導

星二代孫安佐日前因在泰國呼麻、私闖民宅引發熱議，與父母之間的矛盾更是屢屢成為討論焦點。他近日登上反骨YouTube頻道合體孫生，被問到任何地獄問題都沒在怕，場外培根問會想跟你爸來場拳上嗎？他則說：「會，但就是友好交流，沒有要把他打爆。」

▲▼孫安佐合體孫生。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

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孫安佐氣色好轉許多，不像先前受訪時的疲態，他和孫生默契十足，不時還能幹話幾句，對話起來就像多年好友，相當自在，孫生說能理解為何孫安佐會生孫鵬的氣，就是因為沒做到告知的動作，孫安佐秒認同：「我爸如果當下直接跟我說，兒子這杯符水乾了，那我就喝咩，爸我跟你乾了，一起喝符水、多喝一點。」他也解釋先前受訪時為何要擋住嘴巴，是因為不想回答一些問題。

▲▼孫安佐理解孫生，兩人默契十足。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

沒想到聊天到一半，謝和弦突然亂入，打電話來問「需要音樂上的幫助嗎」，孫安佐說：「藝術才是可以流傳一輩子的東西。」謝和弦不忘給予他鼓勵，要他把正能量補回來，「你健美的時候精神超好的。」兩人最後還相約未來一起做音樂；孫生也以過來人的身份鼓勵他，希望能讓他放鬆一點，孫安佐有感地說：「我可以去廟裡拜拜，不要跟一些有的沒有的打交道，還是多去參拜一下會比較好。」

▲謝和弦突打來。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）