Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶「超強系列」和「Soya手癢計劃」在今年4月宣布結束4年情，男方事後除了拍片坦言交往期間曾有約砲行為之外，同時也透露劈腿對象是網紅石靜，消息曝光後引發各界討論。為此，Soya今（12）日在社群分享失戀心境，同時也寫了一首歌送給自己。

▲Soya在分手後寫了1首歌送給自己。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



Soya以短片方式記錄與超強分手後的心境轉變，她坦言，一開始問了自己好多遍為什麼，在失去對方後開始感到不完整了，「妳把自己丟到哪裡？把妳最愛、最好、最重要的都給別人了嗎？」影片中，Soya失戀後在友人的陪伴下一起爬山、看海、逛夜市，還到酒吧體驗了新鮮的夜生活，最後更替自己寫了一首歌，並進錄音室錄製。

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▲Soya用短片紀錄分手後的心情寫照。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

為此，Soya坦言終於接受自己失戀了，同時也在影片中自我喊話：「嗨，好久不見，完整的自己。」她透露，在失戀的第三天，寫了這首名為《若不是有你》的歌曲，並向朋友、家人、現任男友表達感謝，同時也謝謝曾傷害她的人。最後，Soya在文末自信表示：「現在的我，是Soya，是許素瑄，完完整整的，1%都沒有別的成份。」

【Soya全文】

失戀的第三天，我寫了這首歌，送給正在修復的自己。

詞曲很快就完成了，但真要找回散落一地的碎片，體感花了好長的時間。謝謝朋友、家人、湛，把我一片一片撿起、拼好。也謝謝曾經傷害我的人，狠狠地把我叫醒。

現在的我，是Soya，是許素瑄，完完整整的，

1%都沒有別的成份。

#若不是有你 #Soya許素瑄 #同名創作EP #勇敢走下去

6月18日 00:00 各大數位平台上架