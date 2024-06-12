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TEEN TOP Niel首場海外SOLO演唱會獻台灣！「福利超多」預告：有特別嘉賓

記者劉宛欣／綜合報導

Tenn top成員Niel將首場東南亞SOLO演唱會獻給台灣，將在6月15日於CLAPPER STUDIO舉行演唱會，準備了許多粉絲專屬的福利，甚至還特地到娃娃工訪親手製作玩偶要送給台灣粉絲。

▲Niel將來台開唱。（圖／Fu Entertainment提供）

▲Niel將來台開唱。（圖／Fu Entertainment提供）

Niel台北場門票已經在5月17日開賣，聽到粉絲們的支持與期待後，Niel表示「很想趕快來台灣與粉絲們見面，為了要讓粉絲看到不一樣的自己，非常努力的在準備表演，希望到時候大家會喜歡，首次在海外舉行SOLO演唱會，很緊張很興奮。」

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▲Niel將來台開唱。（圖／Fu Entertainment提供）

▲Niel為了台灣粉絲準備許多驚喜。（圖／Fu Entertainment提供）

Niel很期待來台灣逛夜市，雖然希望可以滿足吃的願望，可是最重要的是粉絲的願望。這次粉絲有機會能與Niel的單獨拍拍立得、參加彩排、獲得Niel珍藏版拍立得，除此之外，他還準備了猜歌遊戲，猜中Niel精心演唱的中文歌曲，就有機會獲得Niel親手做的玩偶。為了粉絲，他現在正在努力練習及準備，這麼多粉絲福利就是想要陪粉絲度過一個浪漫又難忘的夜晚。」

除了這些花式寵粉福利外，Niel還特別邀請了嘉賓站台，一起準備了特別的演出，至於演出內容屆時會在現場揭曉才，更有一些首爾場沒聽過的歌將會在台灣場出現。

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