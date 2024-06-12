蔡尚樺罕見硬起來「已採取法律途徑」！分手交大仔仔半年…現況曝光

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺2023年底證實和交往長達11年的「交大仔仔」分手，卻意外和球員林秉聖傳出緋聞，12日還被週刊拍到男方車停在她家樓下、隔天接送等畫面。對此，她早在凌晨就於Instagram率先回應了！

▲蔡尚樺罕見硬起來喊告。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺在限時動態強硬地說，「針對鏡週刊本期雜誌，以聳動標題散播，未經查證捕風捉影之不實內容，本人已採取法律途徑，要求鏡週刊下架報導，也懇請媒體先進勿以訛傳訛，再次轉載誤導感謝。」

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▲蔡尚和林秉聖緋聞不斷。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai、nelson_12.26）



事實上，蔡尚樺和「交大仔仔」從大學就開始交往，受工作影響，小倆口一度談著台北、新竹異地戀，但對方幾年前被調往南科上班後，兩人相處時間更少了，雖然她堅持一周見一次面，但仍在2023年10月退回朋友關係。

▲蔡尚樺感情生活備受關注。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



值得一提的是，蔡尚樺2023年9月在《全民星攻略》改版記者會中，曾因為被週刊拍到和林秉聖的報導相關問題，便澄清只是好友：「當天也有其他朋友也在，我男朋友跟他也是好朋友。」當時面對何時步入人生下一階段的問題時，她也僅簡單回應：「希望再拿一座金鐘的時候。」