姚采辰回啦啦隊卻沒上場！遭酸「蹭熱度」不忍了回嗆：班表我排的？

記者劉宛欣／綜合報導

網紅姚采辰有著甜美外型、F罩杯魔鬼身材，不僅是表特版常客，更在社群平台累積百萬名追蹤者，受封「最兇闆娘」。她在去年宣布回到職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，不過卻遲遲沒有在球場上看到她的身影，因此遭部分酸民質疑她回到啦啦隊只是為了蹭熱度，她為此於11日公開發文回擊，反問「班表難道是我決定的嗎？」

▲姚采辰回到啦啦隊卻遲遲沒有上場。（圖／翻攝自姚采辰Instagram）

姚采辰11日在Instagram以白底黑字的圖片發文，她表示「我不是一個很喜歡在版面上提到負面情緒的人，委屈、不開心都會自己消化，但對於無中生有的事情我一定會適時的澄清」，相當討厭被誤會，她表示回到啦啦隊以後，一直都很期待可以上場，但由於一開始的主視覺海報上就沒有她的身影，因此一直有粉絲詢問。

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▲姚采辰發文。（圖／翻攝自姚采辰Instagram）

姚采辰無奈道「沒有我的班已經很無奈，開幕戰沒有、聖誕節沒有、過年沒有，季後賽也沒有，班表難道是我決定的嗎？」，她認為被邀請回到啦啦隊本來是一件很好的事，她也很期待可以在球場上與粉絲見面，但是至今都沒有機會上場，卻還被酸民質疑是在蹭熱度，她傻眼直呼「真的蠻無言的」。