父親帶自閉兒旅行！一篇文章賺進2.6億票房　真實人物現況曝光

記者蕭采薇／台北報導

一篇文章能產生多強的力量？橫掃德國電影票房2.6億台幣、大破百萬觀影人次的勵志感人電影《56種喝采》（Weekend Rebels），就改編自一對熱愛足球賽父子的部落格文章。一名父親自患有自閉症的兒子傑森（Jason）6歲起，就帶著他一起環遊世界，14年來不斷尋找他們最喜歡的足球俱樂部。

▲勵志電影《56種喝采》，兩人背後為本尊米克與傑森父子。（圖／海鵬提供）

父子倆人將自己漫長的足球之旅故事，以及有關自閉症的資訊和經驗，發布在部落格引發廣大迴響，激勵了許多家庭、自閉患者與讀者，由曾獲奧斯卡提名的導演馬克侯特蒙拍攝成電影《56種喝采》。邀請了《最酷的一天》影帝佛洛里昂大衛費茲、《歡迎來到德國》影后愛琳緹索以及當紅童星賽西里歐安德雷森聯合演出。

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影帝大衛費茲與童星安德雷森在片中的演出十分精彩，「父子」在旅途中相愛相惜，一場父親幫有潔癖的兒子把尿、遭到旁人訕笑的戲，連大衛費茲自己都看得流下淚來，他也因為片中感人的演出，榮獲德國巴伐利亞電影獎最佳男主角大獎。

▲改編自一對熱愛足球賽父子的部落格文章，《56種喝采》賺進2.6億票房。（圖／海鵬提供）

《56種喝采》劇情描述米克有個自閉症的兒子傑森。為讓兒子過得快樂，他允諾每個週末帶著兒子，出發到各大城市、尋找他最喜歡的足球俱樂部，並且一起觀看比賽。他們穿越了包括柏林、慕尼黑、法蘭克福、杜塞道夫等德國城市，力圖從56個俱樂部中，找到父子共同喜愛並一致支持的足球隊。

▲勵志電影《56種喝采》邀請影帝佛洛里昂大衛費茲、童星賽西里歐安德雷森演出。（圖／海鵬提供）



但對於一個患有自閉症的10歲孩子來說，觀看足球賽一點也不輕鬆，旅途中甚至也給米克帶來許多意想不到的困擾。電影之所以感人，源於它是真實發生的故事。該片的感動甚至越洋跨洲，一舉橫掃印度微笑國際青少年影展最佳劇情片、最佳國際電影、最佳導演、最佳男主角及FCCI特別獎等5項大獎。

▲《56種喝采》故事穿越德國56個足球俱樂部。（圖／海鵬提供）



最勵志的是，現實中現年20歲、患有自閉症的主角傑森，至今雖依然有著被人觸摸的恐懼、害怕爆聲的噪音，並痛恨日常生活中不被規範的細節。但他卻熱衷於環境保護，不僅關注物理學和氣候變遷，更不時為東非地區的持續供水奔走籌募捐款。

▲《56種喝采》改編自一對熱愛足球賽父子的部落格文章。（圖／海鵬提供）

父子倆已共同出版兩本暢銷書，直到現在仍會在週末一起赴外地旅行。他們除已完成德國各大城市、56個足球俱樂部之旅，現更將腳步邁向歐洲各國的各大城市體育場，持續欣賞並找尋他們最喜歡的足球俱樂部，《56種喝采》將於7月5日起在台上映。