ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

62歲黃秋生「血管阻塞」醫警告：一年後就會死！　想跟高捷尬黑道片

記者蕭采薇／台北報導

演過不少港片「大佬」的黃秋生，和台灣「黑社會大哥專業戶」高捷首度合體為手遊代言，兩人互誇對方「有氣場」，期待若有機會可以合作一部黑幫電影。而62歲的黃秋生因膽固醇過高，自爆被醫生警告「不動手術一年後就會死！」他豁達的說：「都過一年半了還沒死！沒什麼危險做什麼手術，危險再做！」

▲港台影帝黃秋生、高捷出席《波拉西亞戰記》代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃秋生、高捷兩位「大哥」合體比愛心。（圖／記者林敬旻攝）

高捷直說有看過黃秋生的《古惑仔》系列、《八仙飯店之人肉叉燒飽》等片，稱讚對方：「他是很厲害的演員，雖然分開拍，但知道他有參與有一種莫名興奮感！」黃秋生則以「高老師」尊稱對方，「彩排時老師（高捷）一出來就感受到氣場，我現在都不會講話了，真的不是每個人都可以叫老師，他真的是可以稱之為老師！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲港台影帝黃秋生、高捷出席《波拉西亞戰記》代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲港台影帝黃秋生、高捷合體。（圖／記者林敬旻攝）

兩人同樣都演過黑社會老大，黃秋生更期待之後能與高捷合作，「我期待之後有機會與高老師學習，一起拍一部黑社會，過癮！」他去年來台為金馬獎宣布入圍名單，鐵口直斷：「我覺得慷仁會拿獎。」果然吳慷仁一舉騎金馬，是否還有看好的後輩？黃秋生說：「還是慷仁吧！我覺得他現在正在巔峰。」

▲港台影帝黃秋生、高捷出席《波拉西亞戰記》代言記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲港台影帝黃秋生、高捷，與中職25位啦啦隊女神合體。（圖／記者林敬旻攝）

提到接廣告的酬勞，黃秋生眉開眼笑地說：「你看我的樣子就知道啦，很滿意！」更透露下個月會來台灣拍戲，作品由香港導演執導、是一部本來要在香港拍攝的電影。現場記者馬上想到，曾執導《幻愛》、《時代革命》的導演周冠威在台灣，被問是否就是和他合作，黃秋生笑言「我沒有說，你看他們都知道！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃秋生, 高捷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美
  2. 最正主播葉映彤懷二胎　性別趴老公超開心卻被她質疑
  3. 「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑
  4. 蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！
  5. 胡歌睽違6年低調來台！　「活動資訊曝光」明將現身松菸交流青年
  6. 62歲黃秋生「血管阻塞」醫警告：一年後就會死！　想跟高捷尬黑道片
  7. 台灣大出品金穗獎《365分之一》上架MyVideo　新銳導演王彥蘋回母校特映學姊學妹暖心交流
  8. 愛莉莎莎宣佈「將賣掉全部名牌包」　曝9月計畫：光是想到就幸福
  9. 王陽明暌違10年重返《角頭》宇宙！　回到第一戰：將解答所有問題
  10. 李妍瑾前夫竟是榮一拉麵老闆　PO影片連蕭敬騰都按讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366