62歲黃秋生「血管阻塞」醫警告：一年後就會死！　想跟高捷尬黑道片

記者蕭采薇／台北報導

演過不少港片「大佬」的黃秋生，和台灣「黑社會大哥專業戶」高捷首度合體為手遊代言，兩人互誇對方「有氣場」，期待若有機會可以合作一部黑幫電影。而62歲的黃秋生因膽固醇過高，自爆被醫生警告「不動手術一年後就會死！」他豁達的說：「都過一年半了還沒死！沒什麼危險做什麼手術，危險再做！」

▲黃秋生、高捷兩位「大哥」合體比愛心。（圖／記者林敬旻攝）

高捷直說有看過黃秋生的《古惑仔》系列、《八仙飯店之人肉叉燒飽》等片，稱讚對方：「他是很厲害的演員，雖然分開拍，但知道他有參與有一種莫名興奮感！」黃秋生則以「高老師」尊稱對方，「彩排時老師（高捷）一出來就感受到氣場，我現在都不會講話了，真的不是每個人都可以叫老師，他真的是可以稱之為老師！」

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▲港台影帝黃秋生、高捷合體。（圖／記者林敬旻攝）



兩人同樣都演過黑社會老大，黃秋生更期待之後能與高捷合作，「我期待之後有機會與高老師學習，一起拍一部黑社會，過癮！」他去年來台為金馬獎宣布入圍名單，鐵口直斷：「我覺得慷仁會拿獎。」果然吳慷仁一舉騎金馬，是否還有看好的後輩？黃秋生說：「還是慷仁吧！我覺得他現在正在巔峰。」

▲港台影帝黃秋生、高捷，與中職25位啦啦隊女神合體。（圖／記者林敬旻攝）

提到接廣告的酬勞，黃秋生眉開眼笑地說：「你看我的樣子就知道啦，很滿意！」更透露下個月會來台灣拍戲，作品由香港導演執導、是一部本來要在香港拍攝的電影。現場記者馬上想到，曾執導《幻愛》、《時代革命》的導演周冠威在台灣，被問是否就是和他合作，黃秋生笑言「我沒有說，你看他們都知道！」