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謝京穎婚禮「嗨跳16蹲」鐵腿　隔天連拍10小時八點檔

記者許逸群／台北報導

藝人謝京穎於9日跟張書偉完成婚禮後，隔天仍一早為了8點檔《愛的榮耀》上工，特地帶婚禮喜糖上工的她，直呼「心情很雀躍，很幸福」。她表示很謝謝劇組讓她婚禮前一天也讓她放假，可以去安排婚禮細節的確認，加上劇情最近緊湊又刺激，所以對於婚禮隔天就上工也甘之如飴。

▲▼張書偉與謝京穎婚禮。（圖／Kvision 海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

▲張書偉與謝京穎婚禮。（圖／Kvision 海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

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謝京穎表示婚禮的驚喜就是老公張書偉跟Energy合體唱跳《星期五晚上》，而身為Energy粉絲的她，也在台下看得相當過癮。沒想到進入最高潮要跳16蹲的時候，阿弟伸出手邀請他上台，而腎上腺素爆發的她，也直接一步跨上舞台，踩著12公分的高跟鞋，跟著張書偉一起蹲！

▲▼ 謝京穎婚禮隔天連拍10小時八點檔。（圖／民視提供）

▲謝京穎婚禮隔天連拍10小時八點檔。（圖／民視提供）

只是當天婚禮踩12小時的跟鞋，隔天一大早出外景，謝京穎發現自己雙腿呈現「鐵腿」難以行走，但為了不耽誤大家的進度，硬著頭皮拍完。她表示，本來還有幾場戲要上下樓梯，但因為走路姿勢太逗趣，導演就直接幫她避開，讓她相當感激。

對於劇情《愛的榮耀》演出無敵瘋狂的反派「安琪」，她表示角色真的好瘋，劇中還懷有不是先生的孩子，更是開始搗亂身邊所有的人，也有不少觀眾看得入戲，儘管是真實婚禮的照片，也不忘留言酸她「安琪就算結婚也不會幸福」，各種留言讓她直呼哭笑不得。

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