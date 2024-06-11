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《婆婆》張書偉遇「長腿前妻」上門！婚禮現場差點爆雷

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》以「發貴」一角深入人心的張書偉於9日舉行婚宴，他為劇組同仁準備了「珍賀齋」桌。鍾欣凌見到張書偉直呼：「是真的結婚耶！不是戲裡面。」張書偉笑回：「所以我等下不會...還沒播還沒播，下禮拜！」差點將未播劇情爆雷。

▲《婆婆》張書偉遇「長腿前妻」上門。（圖／公共電視提供）

▲張書偉前妻上門，遭遇婚姻危機。（圖／公共電視提供）

碰巧劇情發展到發貴和小鷗開始著手準備婚禮，不過卻出現一名來自夏威夷的長腿女人，她不但身高170公分，還有模特兒衣架，外型超亮眼。她表示自己關注發貴的消息很久了，專程從夏威夷回來見發貴，發貴聽聞後直呼不認識，卻藏不住驚慌的神情，小鷗猜測長腿女人就是發貴的前妻。

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▲《婆婆》張書偉遇「長腿前妻」上門。（圖／公共電視提供）

▲張書偉苦惱該如何處理跟前妻的婚姻關係。（圖／公共電視提供）

書偉透露，在《婆婆》第一季時，如果大家夠仔細或印象夠深刻，有個線索是發貴其實是有結過婚的。不過他跟前妻很久沒聯絡了，第二季這個伏筆就拋出一個震撼彈，也就是那個前妻回來找發貴跟小鷗，要破壞兩人的感情，這次發貴的危機就是該如何去處理跟前妻的婚姻關係。

對於發貴這個角色，書偉認為和他最大的相同點就是「執著」，「發貴為了想要保住餅店很執著，為了要留住小鷗也很執著，我私底下也有執著這一面，假設我喜歡一個東西，我就會很執著想要完成它，發貴是一個無法一心二用的人，我自己也是」。

戲裡戲外都勇敢追愛的張書偉，認為一段感情裡「誠懇」是最重要的事，不論追求結果是否如你所願，他覺得要讓對方能夠接納自己，最好的方式就是誠懇地對待對方，即便最後你沒有追到，對方也不會覺得你是一個很糟、很不OK的人。

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我的婆婆怎麼那麼可愛2, 婆婆, 我的婆婆, 鍾欣凌, 張書偉

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