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華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，已累積超過7年的拍攝資歷。沒想到，她近日突然在社群網站嚴肅地說：「華語AV產業近一年大概是直接崩毀的程度，2019開始、2021巔峰、2023衰敗。」

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

▲吳夢夢揭華語AV產業現況。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

面對如此情況，現在對於有意願出道的男女優，吳夢夢都想勸他們快逃，但矛盾的是，若缺乏這些願意出道的新人，華語AV產業根本不可能起死回生。

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▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

至於華語AV產業演變至此的原因，吳夢夢解釋觀眾一開始都是衝著新鮮感，之後漸漸覺得不好看、或者不值得花錢看，「消費用戶不足以撐起整個市場，等於廣告廠商一抽資金整個業界就直接崩毀」，間接影響沒有片商願意賠錢請男女優拍片。

▲▼吳夢夢分析背後原因。（圖／翻攝自Instagram、Threads／monmonwu1.0）

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

看到有網友點出拍攝品質始終沒改善的問題，吳夢夢表示拍攝一部AV的製作預算大約是15至20萬，女優拿7到15萬，男優則拿5千至8千，餘額就是用在劇組和拍攝場地上，「只能說製作預算不高影響到最後成品吧。」

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

▲吳夢夢揭密拍攝一部AV的製作預算。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

至於吳夢夢本身的現況，她坦言沒辦法讓人一直喜歡我，但她會讓自己一直都有人喜歡，「這是我現在還存活在市場的原因」，因此目前沒被大環境影響，「收益比2022好。」

▲▼吳夢夢透露她目前沒受影響。（圖／翻攝自Instagram、Threads／monmonwu1.0）

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

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