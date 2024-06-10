戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

韓裔美籍男星李承鉉自2009年就定居大陸發展，並與女星戚薇結婚。他近日在節目中，提到自己曾開玩笑要讓離婚的爸媽住同間房，沒想到，節目片段引發誤會，他還因此被罵上微博熱搜第一。

▲李承鉉和戚薇是演藝圈知名夫妻檔。（圖／翻攝自微博／李承鉉）

李承鉉在《爸爸當家3》最新播出的節目中，提到自己的父母在離婚後，有很長一段時間沒見面，後來兩人為了參加孫女Lucky的生日派對，才齊聚在一起。當時，李承鉉雖然幫爸媽分開訂房，但卻故意告訴兩人「只有一張床，那你們就今天就在這住吧」。

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▲▼李承鉉對離婚父母開玩笑說要睡一張床。（圖／翻攝自微博）

李承鉉表示，他之所以會這麼做，是因為如果不重提這件事，爸爸、媽媽就會一直保持尷尬的關係，「那我讓他們徹底尷尬，我覺得它就反而好了。」藉由開玩笑的方式緩和父母的見面氣氛。

不過，有不少網友表示不認同李承鉉的做法，「尊重父母，離婚肯定是有離婚的理由，就是不想跟對方過，代入他爸媽的心情，真的是要氣死好嗎」、「這種強湊就是用父母的不適換自己的安慰」、「很惡作劇的感覺，如果父母現在彼此都有了自己的感情生活，好尷尬」。也有人緩頰說「只是為了打破尷尬開玩笑而已」、「網友那麼認真代入別人爸媽幹嘛」。

▲網友的看法。（圖／翻攝自微博）