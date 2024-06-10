ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

韓裔美籍男星李承鉉自2009年就定居大陸發展，並與女星戚薇結婚。他近日在節目中，提到自己曾開玩笑要讓離婚的爸媽住同間房，沒想到，節目片段引發誤會，他還因此被罵上微博熱搜第一。

▲▼戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜。（圖／翻攝自微博／李承鉉）

▲李承鉉和戚薇是演藝圈知名夫妻檔。（圖／翻攝自微博／李承鉉）

李承鉉在《爸爸當家3》最新播出的節目中，提到自己的父母在離婚後，有很長一段時間沒見面，後來兩人為了參加孫女Lucky的生日派對，才齊聚在一起。當時，李承鉉雖然幫爸媽分開訂房，但卻故意告訴兩人「只有一張床，那你們就今天就在這住吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼李承鉉對離婚父母開玩笑說要睡一張床。（圖／翻攝自微博）

▲▼戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜。（圖／翻攝自微博）

李承鉉表示，他之所以會這麼做，是因為如果不重提這件事，爸爸、媽媽就會一直保持尷尬的關係，「那我讓他們徹底尷尬，我覺得它就反而好了。」藉由開玩笑的方式緩和父母的見面氣氛。

不過，有不少網友表示不認同李承鉉的做法，「尊重父母，離婚肯定是有離婚的理由，就是不想跟對方過，代入他爸媽的心情，真的是要氣死好嗎」、「這種強湊就是用父母的不適換自己的安慰」、「很惡作劇的感覺，如果父母現在彼此都有了自己的感情生活，好尷尬」。也有人緩頰說「只是為了打破尷尬開玩笑而已」、「網友那麼認真代入別人爸媽幹嘛」。

▲▼戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲網友的看法。（圖／翻攝自微博）

►►►點我看片段 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了

胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了

EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告

EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李承鉉, 戚薇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你
  2. EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告
  3. 戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光
  4. 汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎
  5. 艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕
  6. 胡文英「上空蓋兩片粽葉」迸出南半球！　老司機暈爛：想吃粽子了
  7. 小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉
  8. 2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了
  9. 《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我
  10. 解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366