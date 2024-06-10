韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手兼音樂製作人劉在煥（유재환）因為《無限挑戰》的歌謠祭節目，以IU鐵粉而聞名，後逐漸轉往幕前活動，但近日卻捲入了作曲費詐欺以及性騷擾疑雲之中，且在10日發文稱「打算結束人生」，留下了遺書，最新韓媒消息指出，他疑似在輕生後被緊急送醫，一度被住進了加護病房，目前已經轉到了普通病房。

▲劉在煥輕生未遂。（圖／翻攝Instagram）

劉在煥10日發文，疑似為遺書，開頭就稱「我想要從人生中下車」他表示：「我在年輕時受到大眾的喜愛，也承受了全民的憤怒，什麼都經歷過，這些經歷對我來說將是最難忘的回憶。」接著說道「不知為何想見的人這麼多，當真要走的時候，感到如此懷念和想念，眼淚不自覺地流出。」點明了許多音樂、節目界的前輩。

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接著劉在煥絕望地說「為何生活會破碎至此呢？應該是我的言行出了問題」，解釋自己因為長期服用安眠藥導致判斷障礙和認知能力下降，他還說「對受害者，我真心感到抱歉，因為我只有4000萬（約94.2萬台幣），無法全數退款，非常抱歉。獨自完成170多人的作曲工作本來就是不現實的部分。」

▲劉在煥留下遺書。（圖／翻攝Instagram）

劉在煥還提到了他曾經預告結婚的未婚妻：「有個我愛的女人，她最終離開了，她希望能夠在沒有我的狀況下繼續生活，我也好好地送她離開了，我只希望她幸福。」並且告白「我創作的藝術品中，最好的作品不是歌曲，而是我花了10年時間打造的妳，妳真的是個可愛的孩子，遇見我時正處於最有潛力的時期，感謝妳成長得那麼好。」

劉在煥繼續說：「世界像是一堵接一堵的高牆，我試圖越過它們，但終就有一道我沒越過的牆，當這堵牆像骨牌一樣倒下後，沒有更多的牆可越，只留下荒涼的世界。」他補充道：「我感謝大家，也對大家感到抱歉。說到這裡，我感覺死亡似乎已經迫近，老實說我很害怕。家人的遺書將另外傳遞。」

劉在煥曾於4月宣布與作曲家鄭某準備結婚，但在宣布婚訊後，他被指控作曲費詐欺，也被爆出疑似對與他合作的女性性騷擾，他全面否認了指控。

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