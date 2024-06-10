ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手兼音樂製作人劉在煥（유재환）因為《無限挑戰》的歌謠祭節目，以IU鐵粉而聞名，後逐漸轉往幕前活動，但近日卻捲入了作曲費詐欺以及性騷擾疑雲之中，且在10日發文稱「打算結束人生」，留下了遺書，最新韓媒消息指出，他疑似在輕生後被緊急送醫，一度被住進了加護病房，目前已經轉到了普通病房。

▲劉在煥留下遺書。（圖／翻攝Instagram）

▲劉在煥輕生未遂。（圖／翻攝Instagram）

劉在煥10日發文，疑似為遺書，開頭就稱「我想要從人生中下車」他表示：「我在年輕時受到大眾的喜愛，也承受了全民的憤怒，什麼都經歷過，這些經歷對我來說將是最難忘的回憶。」接著說道「不知為何想見的人這麼多，當真要走的時候，感到如此懷念和想念，眼淚不自覺地流出。」點明了許多音樂、節目界的前輩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著劉在煥絕望地說「為何生活會破碎至此呢？應該是我的言行出了問題」，解釋自己因為長期服用安眠藥導致判斷障礙和認知能力下降，他還說「對受害者，我真心感到抱歉，因為我只有4000萬（約94.2萬台幣），無法全數退款，非常抱歉。獨自完成170多人的作曲工作本來就是不現實的部分。」

▲劉在煥留下遺書。（圖／翻攝Instagram）

▲劉在煥留下遺書。（圖／翻攝Instagram）

劉在煥還提到了他曾經預告結婚的未婚妻：「有個我愛的女人，她最終離開了，她希望能夠在沒有我的狀況下繼續生活，我也好好地送她離開了，我只希望她幸福。」並且告白「我創作的藝術品中，最好的作品不是歌曲，而是我花了10年時間打造的妳，妳真的是個可愛的孩子，遇見我時正處於最有潛力的時期，感謝妳成長得那麼好。」

劉在煥繼續說：「世界像是一堵接一堵的高牆，我試圖越過它們，但終就有一道我沒越過的牆，當這堵牆像骨牌一樣倒下後，沒有更多的牆可越，只留下荒涼的世界。」他補充道：「我感謝大家，也對大家感到抱歉。說到這裡，我感覺死亡似乎已經迫近，老實說我很害怕。家人的遺書將另外傳遞。」

劉在煥曾於4月宣布與作曲家鄭某準備結婚，但在宣布婚訊後，他被指控作曲費詐欺，也被爆出疑似對與他合作的女性性騷擾，他全面否認了指控。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

推薦閱讀

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉在煥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我
  2. 解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩
  3. 韓製作人劉在煥輕生送醫！「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書：登出人生
  4. 鳳小岳曬8歲兒子腹肌！　站旁邊當對比…網：你家魔鬼訓練營？
  5. 蘇宗怡為工作犬發聲！見「毛小孩罹癌」飼主扛經濟重擔哽咽：百感交集
  6. 金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說
  7. 《那些年》韓版來了！TWICE多賢、鄭振永「甜蜜青澀對視」劇照曝光
  8. GMA35 H Party開趴倒數！　客語金曲入圍者齊聚嗨唱
  9. 麋先生端午突宣布「重磅喜訊」　歌迷一聽暴動：等12年了
  10. 52歲品冠認了身體出變化！　「1部位」嚴重衰退：小孩也傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366