白敬亭、宋軼《長風渡》定情　網幫取小孩名「白居軼」

記者許逸群／綜合報導

中視推出由白敬亭與宋軼主演的古裝劇《長風渡》，劇情描述布商之女楊玉茹(宋軼飾演)被安排嫁給首富之子顧九思(白敬亭飾演)，但男生終日吃喝玩樂、不求上進，在老婆的鞭策下發憤圖強，經過相處兩人日久生情，一起攜手扶持度過家變危機。

▲▼白敬亭、宋軼《長風渡》定情。（圖／中視提供）

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白敬亭與宋軼合拍《長風渡》爆出戀情，此戲成為兩人的定情之作，兩人在劇中的吻戲花絮曝光，有著親到難分難捨的投入感，有網友還打趣幫兩人的小孩取名叫「白居軼」。白敬亭一連幾部古裝劇像是《天盛長歌》、《卿卿日常》到《長風渡》，角色都極具少年感，也因他的外表清秀，演起來倒不違和。

白敬亭訪問時曾透露，《長風渡》中的「顧九思」是他心目中的完美男人，「他英勇善戰，又帥氣、聰明、善良。」為了呈現出最好的狀態，他拍戲前會花很多時間把台詞背熟，「不希望台詞成為我的一個負擔，有大段台詞的戲，我都進劇組前就提前背，背很久把台詞背熟，才能思考表演的細節、節奏。」

整部戲讓白敬亭難忘的是有一場為宋軼討公道的自鞭橋段，「看劇本的時候就起了一陣雞皮疙瘩，覺得非常震撼，佩服角色會有這樣的做法。」拍攝時雖然身上有穿護鐵衣，但因為鞭子長，很難控制抽的方向，所以多多少少還是會抽到身體。

被問到和白敬亭合作的感覺，宋軼打趣地說「一定要比他白」，開鏡時因為天候特別熱，卻要拍冬天下雪穿著狐裘讓她狂流汗，「好處就是可以減肥、急速消腫。」宋軼對於身材管理很在意，像是有一場她和白敬亭一起逃難的戲，餓到沒飯吃，「無法預知哪一天會拍這場逃難戲，覺得那時候好胖！」