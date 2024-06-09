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張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人張書偉、謝京穎在去年底登記結婚，兩人9日於台北萬豪酒店舉辦婚禮，過程中數度感動落淚。張書偉和謝京穎在結束婚禮後，雙雙於社群發出感言，表示「這份緣分真的好難得」，也感謝所有獻上祝福的人。

▲▼張書偉完婚「緣份難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟16蹲。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

▲張書偉和謝京穎於9日舉辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

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張書偉在貼文中，首先感謝每一位到場的嘉賓，直言大家都是生命中的重要人物，他也感謝媒體的愛護。張書偉提到，婚禮上有好幾個橋段，都讓他和謝京穎忍不住淚崩，「不知道為什麼，但就覺得這份緣分真的好難得，謝謝我們願意珍惜彼此，走往下個階段。」他也表示，接下來將和妻子一起攜手面對所有挑戰，「即使遇到困難和挫折，我們也要一起經歷風雨 看看這一路的美景。」

▲▼張書偉完婚「緣份難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟16蹲。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

▲張書偉在婚禮上落淚。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

謝京穎同樣在社群上發文，並表示婚禮的高潮就是和Energy一起E16蹲，「當時腎上腺素飆升，穿高跟鞋，不能讓先生一個人蹲，二話不說就上了！」她也說，婚禮後每個酸甜苦辣的日子，才是真正的未來生活，「像做了一場夢一樣，謝謝先生給了我一個夢寐以求的婚禮。」

▲▼張書偉完婚「緣份難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟16蹲。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

▲謝京穎穿婚紗和Energy一起挑戰E16蹲。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

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