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KIMIKO逛夜市「靠翹臀被認出」！　曬火辣認證照：有點害羞餒

記者蔡宜芳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO長年維持運動習慣，擁有令人稱羨的好身材。她9日透露自己去逛夜市，竟然因為「屁股」被路人認出來，她也分享聽到的討論內容，笑說：「有點害羞。」

▲▼KIMIKO逛夜市「靠翹臀被認出」曬認證照。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO擁有令人稱羨的好身材。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO 9日在社群透露，她前一晚陪丈夫工作完後，兩人一起到基隆夜市吃美食。結果在排隊的時後，聽到後方傳來一陣討論聲，「那個是那個Kimoji的老師啦」、「啊喲～不是啦，是那個KIMIKO啦」，更有趣的是，路人竟然是因為看到她的翹臀才認出來。

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▲▼KIMIKO逛夜市「靠翹臀被認出」曬認證照。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO因翹臀被路人認出身份。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO表示，她有聽見對方說想跟著自己的菜單吃，於是大方公佈在夜市吃的東西，還附上當晚穿著緊身褲的翹臀認證照，引網友紛紛大讚「老師的體（卡）態（撐）就是最好的名片」、「老師的卡撐根本維納斯等級」、「這個卡稱真的獨一無二」。

▲▼KIMIKO逛夜市「靠翹臀被認出」曬認證照。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲網友的反應。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

【KIMIKO全文】

這個認法有點害羞餒～

昨天擔任老王 長腿Oppa王教授 的一日小助理
工作結束後獲得基隆夜市美食任選犒賞

在排隊時，後方傳來一陣討論聲
那個是那個Kimoji的老師啦！
啊喲～不是啦，是那個 #KIMIKO 啦～那個卡稱一定就是她的啦！！妳去看她都吃什麼啦！！我們跟著吃～～

大會報告：我昨天晚上吃了烤玉米、黑白切、愛玉冰、鯊魚煙 （但沒有吃到心心念念的甜不辣

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KIMIKO, 林睿君

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