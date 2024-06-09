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日本AV女優瘋台灣！　綁帶「辣洩南北半球」喜曬肉粽

▲▼日本AV女優神木麗擔任封面女星。（圖／JKF提供）

▲日本AV女優神木麗擔任封面女星。（圖／JKF提供）

記者翁子涵／台北報導

JKF今年6月號雜誌迎來「年度冠軍女優」神木麗擔任封面女星，今年4月剛滿出道2週年的神木麗，特別為台灣粉絲穿上魅惑的黑色比基尼與若隱若現的同系色蕾絲，化身成為大家的「仲夏戀人」，還應景的拿起端午佳節必吃的肉粽一起合照，第一次看見粽子的神木麗不僅對這個傳統料理感到好奇，還表示自己最愛的內餡是雞肉還有香菇，逗趣說道：「吃完一定很滿足！」

▲▼日本AV女優神木麗熱愛台灣文化。（圖／JKF提供）

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▲▼日本AV女優神木麗熱愛台灣文化。（圖／JKF提供）

▲▼日本AV女優神木麗擔任封面女星。（圖／JKF提供）

2022年她成為了首批解禁登台的女優，該次活動也是神木麗首次的海外公開行程，台灣粉絲的熱情，也留給她既深刻又美好的印象，神木麗說道：「台灣是我最喜歡的一個地方，除了有許多粉絲朋友外，也有我好愛吃的夜市熱炒！所以不管來到台灣多少次，我都會有種終於來了的興奮感。」喜愛許多台灣文化的她，每次造訪台灣都會入境隨俗地前往寺廟祈福，神木麗開心透露已經報名了語言課程學習起中文，更成為自己近期最大的興趣，笑說期待透過著這方式，發現到越多台灣有趣的人事物。

出道兩年推出過許多讓人難忘的精彩作品，被問自己心中最愛時，神木麗笑說很難抉擇，但後續還是分享「NTR」作品（指劇情內容為他人強佔配偶）：「因為NTR真的超級色，所以每當飾演到相關的劇情時，都會讓我特別興奮，像是《STARS-947民泊を営む美人妻が宿泊客に欲求不満を挑発されて NTR セックス》就是我很喜歡的一部作品，希望觀眾們能好好感受我在裡頭的演技。」

而今年8月神木麗將現身2024「TRE台北國際成人展」對於能夠再度來台參加活動，她說：「真的非常感謝在我出道後，大家給我的支持及鼓勵，特別是好多的台灣粉絲，都會在SNS上給我應援，傳遞打氣的訊息以及在留言區讚美著我，這一點一滴都很是讓我感動！所以我也會繼續努力，也會朝著能在TRE台北國際成人展上穿上白色禮服為目標，讓更多的群眾認識到我。」
 

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