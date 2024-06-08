黃嘉千宣告「拿到保護令」！　夏克立低調回應：不方便發聲

▲女星黃嘉千與夏克立的16年異國婚破碎。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）

圖文／CTWANT

女星黃嘉千與夏克立的16年異國婚破碎，女方控訴遭家暴，男方則再三駁斥相關情節，雙方離婚官司自2022年開打至今仍未落幕。不過，黃嘉千今（8日）突然在臉書發文稱，「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」，顯示夏克立多項家暴指控很可能屬實。

對此，黃嘉千經紀人僅簡短表示，感謝司法；夏克立則回應，「我不方便公開受訪，因為我擔心這樣會違反保護令」。

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據了解，黃嘉千與夏克立16年婚姻生變，昔日恩愛夫妻撕破臉，雙方互控鬧上法庭，離婚官司仍在進行中。 黃嘉千先前向媒體痛訴，夏克立婚內至少6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，還認為被這樣對待是自己活該，直到看心理醫師後才知道不是自己的錯。

黃嘉千提到，2人發生爭執時，夏克立除了言語羞辱罵妓女、婊子，還會肢體暴力，包括賞巴掌、肘擊胸部，甚至掐住她的脖子，「他會像打冰上曲棍球那樣，對著我衝過來再用手肘撞我。」至於為何沒有向外求救，黃嘉千坦言，「我沒有勇氣，因為我是一個大家會看到我的樣子的（藝）人，然後遇到這種事情，我不知道怎麼去面對⋯⋯，那種難堪。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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