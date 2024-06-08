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琵琶女神宣布「我是職業Uber司機」！　丘涵路考3次才過：我真的做到了

記者劉宜庭／綜合報導

丘涵是女子國樂樂團「無双樂團」前琵琶手，有著甜美外型及34E傲人上圍，被外界封為「琵琶女神」，今（8日）發文宣布：「我是一個職業Uber司機。」同時寫下考上執照的心路歷程。

▲丘涵「我是一個職業UBER司機。」（圖／翻攝自YouTube／丘涵）

▲丘涵「我是一個職業UBER司機。」（圖／翻攝自YouTube／丘涵）

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▲丘涵成為職業Uber司機。（圖／翻攝自YouTube／丘涵）

丘涵透露，這半年來經歷了多次筆試、路考以及相關講習，過程充滿挑戰，但最終成功取得了職業司機執照。其中，包括1次新竹的職業小客車筆試、3次新竹及樹林的路考、1次木柵國家考試院的執業登記證考試，以及多次到樹林駕訓班報到和台北交通大隊辦事。

▲丘涵「我是一個職業UBER司機。」（圖／翻攝自IG／丘涵）

▲丘涵「我是一個職業UBER司機。」（圖／翻攝自IG／丘涵）

▲丘涵「我是一個職業UBER司機。」（圖／翻攝自IG／丘涵）

▲丘涵有著「琵琶女神」封號。（圖／翻攝自IG／丘涵）

此外，丘涵還無數次的在凌晨5點起床、趁工作空檔看書、深夜收工後抄筆記，這一切都在考驗她的毅力和決心，「好幾次的自我否定覺得我做不到，再好幾次咬著牙轉念告訴自己，只要有心我一定可以做到⋯。」所幸，她最後堅持到底「我真的做到了」、「我真的是一個職業司機了喔」。

丘涵練車、考照期間，也將整個過程拍攝成影片PO網，展現用努力換來的成果，吸引不少網友留言大讚「真的好厲害」、「好想給妳載」、「有毅力不簡單」，她則笑說：「這過程我真的沒辦法再經歷一次。」

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丘涵, 無双樂團, 琵琶女神

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