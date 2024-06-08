3金曲樂團登香港開唱！　宇宙人當導遊展開「美食巡禮」

▲3大金曲樂團宇宙人、Tizzy Bac、麋先生將唱進東方之珠。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

3大金曲樂團宇宙人、Tizzy Bac與麋先生MIXER，將在東方之珠香港麥花臣場館「團團團轉」，舉辦〈Beginning LIVE〉香港演唱會，7月25日由2023金曲獎最佳樂團：宇宙人以20週年〈α：回到未來〉系列巡迴打頭陣，26日Tizzy Bac接力，帶來〈從地心竄出〉巡迴最終場，27日則由再度入圍金曲獎最佳樂團的麋先生壓軸收尾，以新專輯〈都是浪漫害的〉巡迴，首度強勢登陸香港。

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▲▼ 金曲樂團宇宙人、麋先生對香港美食如數家珍。（圖／相信音樂提供）



3組樂團聊起香港，異口同聲大讚港式料理，麋先生爆料說：「鼓手逸凡一個人可以吃三人份的豬扒飯，我們也很喜歡小點，還有凍檸茶、菠蘿包、蛋塔等等，非常好吃。」Tizzy Bac也透露隨意進到任何一家茶餐廳，看到店員都是阿伯、阿姨感覺就對了！在香港演出多次的宇宙人則分享：「若有空檔，想要跟大家一起搭船去長洲吃大排檔，這是當年我們喜馬拉雅山下山後的慶功行程。」熱愛吃辣的小玉有一間滷水店的辣椒醬想外帶，已經準備好擔任導遊分享美食給大家。

聊到此次將要到香港演出，不只歌迷期待「嗨翻三天三夜」，準備好收集每場演出，3組樂團也感到很興奮，期待以新的演出跟大家碰面，宇宙人透露每場演出都有歌迷會秀出「全勤票根」給他們看，很開心這一次20週年可以跟大家一起慶祝。Tizzy Bac帶著〈從地心竄出〉唱遍台北、台中、高雄、廣州、深圳、南京、北京和上海等10座城市，將在香港舉辦最終場演出，Tizzy Bac分享雖然去年有到香港參加維港水上音樂會，不過專場演唱會已經睽違10年，希望大家一起嗨到從地心竄出。

首度在香港舉辦演唱會的麋先生剛結束〈都是浪漫害的〉台中場，與波蜜合作的社群分享活動，引爆2千歌迷共襄盛舉，演唱會後特地留下與歌迷合照到凌晨，歌迷們興奮到不行，紛紛留下來陪伴到最後一刻。提起首度唱進香港，麋先生笑說：「有點『忐忑』的心情，因為是第一次在香港舉辦演唱會，有種期待又擔心的感覺，相信《都是浪漫害的》不會讓歌迷失望的，這次最終場也會準備驚喜演出，請拭目以待。」

