段鈞豪《千禧》渣男變暖爸！向舒淇喊話「對不起」　回顧往事哽咽

記者蕭采薇／台北報導

侯孝賢經典《千禧曼波》，刻畫千禧年台北都會男女的愛慾生活，女主角舒淇在基隆中山陸橋漫步的開場戲，也被譽為影史最美天橋鏡頭。時隔23年，電影以4K修復版重返大銀幕。上映首日男主角高捷與段鈞豪特地與影迷見面，段鈞豪更表示，一直想向女主角舒淇道歉。

▲《千禧曼波》舒淇、段鈞豪當年演出情侶。（圖／東昊提供）

段鈞豪初次與導演侯孝賢合作，就是演出《千禧曼波》的渣男小豪，而牽線人就是片中的大哥大高捷。段鈞豪回想說：「1997年當時我跟捷哥一起拍戲，某天收工後捷哥說侯導在附近可以一起見個面，就在一間電音酒吧裡跟侯導結緣。」

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當時侯導覺得投緣，便簽下了段鈞豪的經紀約，也邀他演出《千禧曼波》的小豪。當時開拍是1999年，段鈞豪只有19歲，回想那段青春歲月，段鈞豪眼眶泛紅感性道謝：「其實我很想藉著這次重新上映，當面跟侯導說聲謝謝，也要感謝一路帶我入行的侯導工作室的人們，沒有你們就沒有現在身為演員的我。」

▲成為暖男爸爸的段鈞豪，特別想跟《千禧曼波》舒淇飾演的Vicky道歉。（圖／東昊提供）

因為導演侯孝賢《尼羅河女兒》踏入影壇的高捷，跟侯導接連合作《悲情城市》、《南國，再見南國》、《海上花》等電影，跟著跑遍世界各大影展，早就是共患難的老戰友。所以當侯導要拍攝以電音夜店為背景的都會男女故事，愛聽電子樂的高捷二話不說立刻喊聲答應：「今天重看《千禧曼波》，林強的配樂一下我整個人就想跳起來，跟著音樂進到千禧年的世界裡。」

甚至因為太喜歡電音，還曾自掏腰包包下夜店邀請滿場客人讓林強放音樂。剛好電影上映的這天是林強的生日，全場影迷也一起用掌聲祝福無法到場的配樂大師林強生日快樂。高捷也打趣的說：「我知道他是雙子座！我跟林強親密好一段時間。」

▲《千禧曼波》在基隆中山陸橋漫步的開場戲，也被譽為影史最美天橋鏡頭。（圖／東昊提供）

高捷與段鈞豪分別飾演舒淇身邊的男伴，一個是對她百般照顧的大哥，一個則是相愛相殺的虐戀男友，片中兩個男人有著微妙的競爭感，談到對彼此的印象，段鈞豪笑說：「捷哥就是一個令人尊敬的大哥，跟他出去玩也很安心，因為他不喝酒就負責照顧我們。當時侯導為了要讓我們這些年輕演員更進入狀況，還特別叫捷哥帶我們去爬山。」

▲《千禧曼波》4K數位修復版上映首日，片中兩位男主角高捷、段鈞豪一同出席影人見面場。（圖／東昊提供）

高捷接著回應：「這個妙方是導演侯孝賢傳授給我的，他說我到了40歲需要好好保養身為演員的『氣』，便找了一個天母的房子叫我去住，第一年的房租他幫我出，唯一條件是我必須要常常爬山鍛鍊身體。」一年後侯導關心高捷有沒有好好爬山，直腸子的高捷也誠實以告：「爬是爬了，不過這一年只爬了兩次。」登山後來也成了高捷的習慣，也會帶著後輩一起運動找「氣」。

▲喜愛電音的高捷，當年二話不說答應演出導演侯孝賢《千禧曼波》。（圖／東昊提供）

為了要讓演出自然，導演侯孝賢也特別在片中沿用演員真實姓名，讓他們可以保留本色表演。所以當被問到最難忘的一場戲，段鈞豪立刻說就是被警察盤查的那場戲：「那場戲我去幫舒淇買熱水器電池，一回到家就看到兩個陌生警察喊著段鈞豪說要搜查房間，那種真實的恐懼真的是從心底油然而生。」

▲《千禧曼波》寫實又瑰麗地刻畫千禧年，台北都會男女的愛慾生活。（圖／東昊提供）



捷哥也補充道，當時飾演警察的演員就是真的警察：「侯導拍片就是來真的，我們好多戲都是即興演出，才會這麼寫實。我也有好幾段戲是真的飛去日本拍，泡溫泉、搭電車、去找日本的幫會喬事情，但後來侯導可能覺得不必要就剪掉了。」被問到會不會覺得可惜，高捷中氣十足地笑答：「老大永遠是對的，侯導就是我老大！」