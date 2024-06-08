蔡阿嘎PO家裡混亂畫面！喊「髒亂清乾淨就沒事」　網秒懂：有寓意

記者高語璠／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎6日無預警發出律師聲明，指出資深員工蘿拉有不法行為，正式解除勞雇關係。他今（8日）透過社群發出一張自拍照，文末寫下「不用擔心嘎哥把髒亂清乾淨就沒事了。」似乎話中有話，再度在網路上引發討論。

▲蔡阿嘎發文寫下「把髒亂清乾淨就沒事了」，疑似暗指前員工蘿拉。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

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蔡阿嘎稍早在IG貼出照片，透過他分享的照片可見到，家裡擠了9個小朋友，客廳、飯桌等地方都被搞得亂七八糟，東西散落一地，他便拿起手機對著這髒亂的環境留下一張自拍，寫下「這個壓力測試好恐怖啊」。

▲蔡阿嘎日前發出律師聲明，指出資深員工蘿拉有不法的行為。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

文末，蔡阿嘎標記一段話「大家不用擔心嘎哥，把髒亂清乾淨就沒事了」，此話一出，雖未指名道姓，不過網友們認為他隱射的對象就是前員工蘿拉，紛紛表示，「嘎哥最近發的文很像都話中有話」、「看了你笑著心裡卻是酸的，還是希望你能用這樣的話中話宣洩，留給她最後的溫柔，你會更好的，加油加油」、「最後那句話」、「最近發文的文字後面都很有寓意」。

【蔡阿嘎全文】

家裡昨晚湧進9位小屁孩！這個壓力測試好恐怖啊….

#大家不用擔心嘎哥把髒亂清乾淨就沒事了