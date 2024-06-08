50歲日歌手門倉有希乳癌逝！生前坎坷「遭男友監禁家暴+厭食症」

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌手歌手門倉有希於6日凌晨5點30分因乳癌逝世，享年50歲，所屬公司發聲明證實死訊。她憑著渾厚唱腔走紅歌壇，抗癌長達5年4個月，今年2月剛迎接出道30年。

▲門倉有希乳癌逝世享年50歲。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，門倉有希2019年2月病倒緊急住院，檢查後得知罹患乳癌，隨後一邊接受治療，一邊持續舞台表演，2022年12月身體變差，所有活動全部中止，開始不斷進出醫院。據丈夫金田大表示，她這週開始病情惡化住院，6月早上醫院通知病危，遺憾說：「急著趕去了還是來不及（見最後一面）。」

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▲門倉有希今年2月滿出道30年。（圖／翻攝自X）

門倉有希於1994年出道，憑出色的演唱功力爆紅，其中1998年翻唱經典歌曲〈Nora〉，單曲大賣80萬張，至今成為KTV熱門歌曲。她原本在眾多新秀中相當出色，卻因為失蹤騷動無緣新人獎項，直到2016年上節目親自爆出內幕，當年是因為出道前與同齡男友同居，遭到男友綑綁強制監禁、家暴毆打，趁男友不在時才逃脫，隨後又罹患厭食症，人生經歷許多波折。

▲門倉有希走紅時突然失蹤，原來是遭男友監禁家暴，更因此患厭食症。（圖／翻攝自X）

原本一直保持單身的門倉有希，2019年得知罹患乳癌，同年與交往中的男友金田大結婚，並開設個人事務所，丈夫是公司代表，夫妻倆一直對抗病魔，到她生命最後一刻。