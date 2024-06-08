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高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

記者陳芊秀／綜合報導

62歲香港歌神張學友原定昨日（7）台北小巨蛋展開第4場演唱會，不料因呼吸道感染「RSV病毒」，開演前4小時臨時宣布7、8、9日3場次取消，令廣大歌迷錯愕。女星張文綺發文透露，媽媽原本要從高雄北上來看演唱會，得知取消但高鐵票已經來不及退，最後10分鐘有人幫忙了！

▲▼張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

▲張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場昨日（7）臨時宣布取消，震驚大批歌迷。（圖／JDS 提供）

張文綺為了幫媽媽找回青春回憶，想盡辦法搶到張學友演唱會門票，好不容易等到這一天，在高雄的媽媽下午準備搭高鐵北上，不料此時得知天王因病取消演唱會。當時媽媽手上2張高鐵車票，只剩下20分鐘就要進站，完全無法退票，結果在最後10分鐘，有人幫忙買下了高鐵車票，令她特別感激：「我要感謝今天在最後10分鐘幫忙買掉媽媽高鐵票的朋友。」

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雖然媽媽這次沒看到張學友，張文綺強調還是會努力幫媽媽搶票，同時祝福歌神早日康復。

▲▼張文綺媽媽高雄北上看張學友，搭車前得知演唱會取消。（圖／翻攝自臉書／張文綺）

▲▼張文綺媽媽高雄北上看張學友，搭車前得知演唱會取消。（圖／翻攝自臉書／張文綺）

▲張文綺媽媽北上看張學友，搭高鐵前得知演唱會取消，當下無法退票，所幸最後10分鐘有人幫忙買下。（圖／翻攝自臉書／張文綺）

而張學友親自道歉之外，演唱會補償方案也火速出爐，針對6月7、8、9日購票的民眾，有不退票直接轉換2025年台北演唱會同價位門票，選擇退票者可以根據申請流程退款，同時外縣市居民可以根據居住地憑證、車票憑證申請交通費補償，甚至也有提供住宿費的補償。補償方案受到網友大讚，也有人提醒張文綺媽媽可以選不退票，等明年再來看演唱會。

【張文綺臉書全文】

張學友取消演唱會驚魂記
為了讓媽媽找回青春回憶
再難買的學友演唱會門票
我都要想盡辦法努力搶到
好不容易等到今晚演唱會
在高雄的媽媽下午要北上
帶著非常興奮愉悅的心情
卻聽到一個很難過的消息
天王因為生病取消演唱會
當下媽媽的兩張高鐵車票
因為只剩二十分鐘要進站
所以完全無法退票
我要感謝今天在最後10分鐘幫忙買掉媽媽高鐵票的朋友
我的可愛媽今天應該很失落！沒關係我還是會努力為您強票
最後祝福歌王早日康復
#張學友世界巡迴演唱會

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