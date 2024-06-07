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鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

記者劉宛欣／綜合報導

知名網紅蔡阿嘎6日晚間發出律師聲明，透露資深員工蘿拉有不法行為，正式宣布彼此解除勞雇關係，消息一出立即引發熱議，各界紛紛都在猜測蘿拉的不法行為到底為何。蘿拉作為老員工，過去經常出現在蔡阿嘎頻道影片中，以收集精品名牌包聞名，有網友便透過ChatGPT計算出了她曾經曬出的包包粗估總金額，竟已經直逼一間房子的同期款。

▲▼蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

一名網友於Dcard上列出了蘿拉曾經出現在蔡阿嘎頻道上的名牌包，使用ChatGPT整理出蘿拉包包們的型號以及價格總額，計算之後發現，曾在頻道上出現的15顆精品包，就約為高達150萬，還不包含蘿拉手上擁有的其他是品配件，床底下還有大概30盒的高級精品，讓他大膽猜測總額「應該快要可以付房子的頭期款」，還感嘆「貧窮限制了我的想像」。

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▲網友列出影片中出現的包包粗估總價超過1百萬。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲網友列出影片中出現的包包粗估總價超過1百萬。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

此前，蔡阿嘎6日在社群發出聲明，指出員工蘿拉（林沛蓁）的不法行為嚴重違反公司政策和工作規則，導致公司遭受重大損失，決定終止雙方的勞雇關係。聲明中強調蘿拉已不再是蔡阿嘎工作室一員，且與工作室間無任何合作關係，蔡阿嘎工作室也警告：「林沛蓁小姐不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」聲明中還提到，蘿拉向公司坦承自己的行為，蔡阿嘎及團隊在事件發生前並不知情，現已委託律師處理後續所有法律程序，正在等待結果當中。

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