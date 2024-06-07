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蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

記者劉宛欣／綜合報導

台灣元祖YouTuber之一的蔡阿嘎6日無預警發出嚴正聲明，開除10多年元老級員工蘿拉（林沛蓁），內容提及對方有不法行為，但未說明具體原因，引來各界的多種猜測。有網友提及他6日上架的Podcast節目中，提到了「三千萬的同學」暗諷，由於事件交給國內數一數二的知名律師事務所處理，提及如此鉅額的數字，因此被猜測指的就是蘿拉。

▲蔡阿嘎和蘿拉已經共事超過10年。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎開除老員工蘿拉，背後原因引起各界猜測。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎與二伯在6日上架的Podcast節目，聊起了學生時期用手機作弊的事，透露當時使用Panasonic GD55偷偷傳答案，先是蔡阿嘎表示「不是每個人都買得起GD55欸」一旁的來賓與二伯、大頭佛也紛紛附和地說「很貴好幾萬塊，記得要一、兩萬」，沒想到蔡阿嘎卻突然沒頭沒尾第補一句「只有三千萬的同學買得起」，讓大家一陣尬笑聽不懂，他才趕緊收拾表示「沒事沒事，內哏」，對照近日爆出的事件，難免被聯想「三千萬同學」指的是蘿拉。

▲蔡阿嘎在節目上提到「三千萬同學」疑似暗諷蘿拉。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎在節目上提到「三千萬同學」疑似暗諷蘿拉。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

網路上對於該段內容也有相關討論，網友紛紛留言「我也有聽到！而且阿嘎講完居然沒人接話！連平常記憶力很好的佛姐也沒接話，空了一拍，不知道是佛姐不敢接話還是她忘了是誰」、「感覺很明顯欸，很有錢的朋友就是她啊」、「有欸！突然一陣尷尬」、「對欸我也記得這段！但現場的人好像沒有接到，阿嘎就說沒事內哏」、「看完聲明不久剛好聽到這段，直覺也是想到這個」。

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