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100萬獎金不要錯過！「台灣獎」徵件下周截止　跨國作品也能報名

記者蕭采薇／台北報導

第11屆桃園電影節「台灣獎」競賽徵件，將於下周6月11日截止，今年增設「最佳導演獎」，預計頒出最佳影片、導演、男女主角、新演員及評審團獎等至少六項大獎。總獎金高達100萬元中，單是「最佳影片」獎金即高達50萬元，吸引許多電影人、影視從業人員及各校師生躍躍欲試。

▲第11屆桃園電影節「台灣獎」競賽徵件本周末進入倒數階段。（圖／桃園電影節提供）

▲2023 桃影最佳影片得主《橋頂少年》同時奪得四座影帝，一鳴驚人。（圖／桃園電影節提供）

「台灣獎」自成立以來，向來是台灣影視界老將、新秀的必爭之地，並為台灣影壇發掘拔擢許多卓越人才。去年最佳影片得主《橋頂少年》同時奪得四座影帝一鳴驚人，猶如吃下大力丸、持續挺進金馬獎。

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《哈勇家》泰雅族演員張祖鈞更繼提名金馬獎後，如願勇奪台灣獎「未來之星」大獎，演藝事業全方位展開，今年更拍攝新片。這個一年一度的大好良機「桃影台灣獎」競賽徵件，影視相關從業人員千萬把握報名時間。

▲第11屆桃園電影節「台灣獎」競賽徵件本周末進入倒數階段。（圖／桃園電影節提供）

▲泰雅族演員張祖鈞勇奪2023桃影台灣獎「未來之星」大獎。（圖／桃園電影節提供）

由桃園市政府文化局和桃園市文化基金會主辦的桃園電影節，今年邁向第11屆。除了「台灣獎」增設導演獎外，更廣泛歡迎劇情片、短片、動畫片及紀錄片等全面競逐。

▲第11屆桃園電影節「台灣獎」競賽徵件本周末進入倒數階段。（圖／桃園電影節提供）

▲2023桃影最佳影片《橋頂少年》更挺進金馬獎，榮獲金馬最佳劇情短片提名。（圖／桃園電影節提供）

近年國際合製蔚為風潮，「台灣獎」並不僅限設籍中華民國者參賽，舉凡導演、製片或公司等任一設籍註冊於中華民國者都可參加，預計今年將有不少跨國製作影片加入競逐，可望讓台灣獎更加國際化。「台灣獎」競賽徵件本周末進入倒數階段，6月11日報名截止。

 

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