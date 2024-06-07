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56歲邱淑貞同框女兒沈月！　「零修圖真實狀態」被讚：比女兒美

記者劉宛欣／綜合報導

香港「性感女神」邱淑貞憑美豔外型、火辣身材紅極一時，結婚後陸續迎來3個女兒誕生，進而息影將重心投入家庭。近年鮮少公開露面的她，顏值依舊令人稱羨，維持得宜的外表和皮膚讓她看起來與當今年輕女星不相上下。近日，她與大女兒沈月一同亮相上海的一個活動，兩人的真實面貌在網友的無修圖鏡頭下展現，零修圖狀態讓在場觀眾驚艷，被網友稱讚極像一對姊妹花。

▲邱淑貞與大女兒沈月久違同框。（圖／CFP）

▲邱淑貞與大女兒沈月久違同框。（圖／CFP）

邱淑貞這次的打扮簡潔大方，身著黑色西裝風格長大衣與黑色長褲，梳著俐落的髮型，佩戴簡約的手飾。全程面帶笑容的她，皮膚保養得宜，精緻的五官在燈光下更顯白皙，56歲的她依舊散發出星味，看起來與年輕時無異，女兒沈月則選擇了休閒的牛仔系列裝扮，母女二人在鏡頭前親密無間，時而頭貼頭，時而擺出愛心的姿勢，合照充滿溫馨氛圍。

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▲邱淑貞與大女兒沈月久違同框。（圖／CFP）

▲邱淑貞的近況受到網友讚賞。（圖／翻攝自微博）

此次罕見的公開露面，邱淑貞自然成為焦點。網友無修圖的拍攝顯示出邱淑貞在自然光下依舊容光煥發，她的精緻臉蛋和皮膚保養得非常好，下顎線清晰，展現了她優雅的骨相。網友對比她少女時期的外型與現狀，感到驚訝不已，無不讚賞她保養有方。同時，沈月也展現了出色的氣質，遺傳了母親的優良基因，母女倆站在一起宛如姊妹，令人稱羨，甚至有人評論母親更勝一籌。

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邱淑貞, 沈月

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