家鄉福利！福山雅治長崎開免費演唱會　2.5萬座位開放抽籤官網炸了

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星福山雅治除了是創作歌手，也跨界演戲，近年代表作《破案天才伽利略》、《Last Man-全盲搜查官-》都創下高收視。出身長崎的他7日宣布，10月13日要在家鄉新落成的體育館「NAGASAKI STADIUM CITY」舉辦演唱會，而且門票免費，屆時將有2萬5000人可以透過抽籤進場聽他唱歌。

▲福山雅治宣布在家鄉長崎開演唱會，而且免費。（圖／翻攝自X）

福山雅治18歲離開長崎，到東京追逐音樂夢想，現在年屆55歲，已經是時代男神，被視為「長崎之光」，2月回家鄉為「長崎燈會」扮成皇帝遊行，也吸引大批民眾沿街歡呼支持。他表示願用自己的歌聲與音樂來回應大家的熱情，加上2020年原本要在稲佐山舉行的出道30周年演唱會，結果因疫情取消，10月登場的萬人演唱會別具意義，「希望透過免費舉辦演唱會，能讓長崎的居民和城市釋放出本來擁有的力量和能量」。

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▲福山雅治將在10月13日在新落成的長崎體育館開唱，現場2萬5000個座位開放抽籤，中籤者免費入場。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，長崎體育館「NAGASAKI STADIUM CITY」斥資900億日幣打造，結合飯店、購物廣場、體育館等大型設施，預計10月14日正式開業。福山雅治除了為體育館拍攝開業廣告，並在體育館正式營運前一天舉辦開業演唱會，且全部免費，現場2.5萬個座位自6月7日起開放抽籤，民眾需透過APP申請，結果官網因此當機。

▲官網一度當機。（圖／翻攝自X）