奎丁「眼下蜂窩性組織炎」崩潰：毀容又誤診！　急動刀嘆：走過鬼門關

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber奎丁6日上傳一則標題驚人的影片「毀容又誤診…身體健康超重要，千萬別犯這個錯誤」，開頭就以嚴肅語氣表示以為再也見不到每一位觀眾，進而分享慘痛經歷。

▲奎丁眼下雙頰蜂窩性組織炎。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）



奎丁今年2月3日去種睫毛、吃尾牙並和公司同仁一起慶生後，回家的半夜突然感到臉部疼痛，便去買了消炎止痛的成藥，怎料沒能解決最後還是去掛急診，被判定為過敏，且被建議「打完針後回家睡一覺」，但狀況並沒有改善，反而越來越嚴重。

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感染第二天，奎丁的臉已經明顯腫脹，自己形容就像雙眼下掛了2顆超大水泡的感覺，這才知道並不是過敏，而是臉部蜂窩性組織炎，住院打了3次抗生素後消了很多，這時候要決定進行將膿引流出來或開刀清創，考量到細菌感染可能會導致鼻形變化，還有工作的關係便決定先引流。

▲奎丁第一次住院靠打抗生素和引流好轉許多。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）



奎丁住院11天後臉的狀況好了非常多也完全不痛，燦笑出院僅15天竟然又復發，4月1日二度住院，這次打了好幾天的抗生素，消腫都沒有上次快，且鼻子開始出現變形情況，便決定接受開刀清創重建，居家休養一個月後才亮相。

這次開刀清創的同時，奎丁以自體肋骨重建鼻子，加上原本有呼吸的問題也一併解決，事後回想真的覺得「鬼門關前走一遭」，尤其聽見醫界朋友分享臉部問題可能會擴散到腦部，若引發敗血症和腦膜炎，生命就是瞬間的事情時，內心更加感到能夠及時接受治療真的非常幸運，她也透過自身經驗呼籲眾人注意身體狀況。

▲奎丁復發後決定動手術。（圖／翻攝自YouTube／奎丁Zamy）