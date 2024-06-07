Weki Meki時隔2年發歌「卻宣布解散」！　概念照引淚：永遠記得我們

記者張筱涵／綜合報導

韓團Weki Meki於6日宣布以數位單曲〈CoinciDestiny〉回歸，正當歌迷們開心樂見時隔2年多的活動之際，卻在今（7日）傳出將解散的消息，而這首新歌也將成為她們最後的作品。

▲Weki Meki將於今年解散。（圖／翻攝自FACEBOOK／Weki Meki 위키미키）



Weki Meki將於12日發佈〈CoinciDestiny〉，這也將成為解散前最後一首歌，在公開的預告照中，可見是由8位成員合拍的5張照片所組成，最主要的底圖是她們手牽手在綠茵草地上奔跑的模樣，配文寫下「偶然相遇，夢想著命運，永遠記得燦爛的我們」。

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〈CoinciDestiny〉是由「Coincide（相遇）」和「Destiny（命運）」組成的合成詞，歌曲內容主要表達，雖然彼此是偶然相遇，但成員和粉絲註定成為一體的意涵，展現了Weki Meki對粉絲的特別情感。

▲Weki Meki將發行最後一張數位單曲。（圖／翻攝自FACEBOOK／Weki Meki 위키미키）



Weki Meki上次發行團體歌曲已是2021年11月18日的迷你5輯《I AM ME.》，在那之後成員們專注於個人活動，經過2年多的空白期，最終宣佈解散令許多人都感到惋惜。網友們紛紛表示「把有情、度延經營成這樣也是傻眼啦」、「我還以為早就解散了，明明沒讓她們做什麼卻一直綁著她們到現在嗎」、「Fantagio真的是棄置女團的傳奇」。