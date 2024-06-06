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狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」寫700字心靈雞湯

記者蔡宜芳／綜合報導

女星狄鶯的24歲兒子孫安佐近日因失控行徑備受爭議，狄鶯夫婦的一舉一動也受到高度關注。狄鶯在事發後沉默了一周，6日終於更新社群動態，發出超過700字的心靈雞湯，似乎是在為自己和兒子打氣。

▲▼狄鶯沉默7天首發文「怎麼做才能更快樂」。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲狄鶯在孫安佐出事後，多日未更新社群。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

狄鶯6日在社群分享關於知名心理學家塔爾‧班夏哈的故事，內容主要是班夏哈探討「怎麼做才能更快樂」，並指出「如果你壓抑痛苦，痛苦反而會變形會膨脹」，認為該哭的時候就哭，該歡笑時也別忘了大聲歡笑，「讓情緒自然地通過，接受真實的自己。」

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▲▼狄鶯沉默7天首發文「怎麼做才能更快樂」。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲狄鶯沉默7天後首度發文曬照。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

狄鶯的PO文發出後，引來許多網友為她加油打氣，「姐～你還好吧！很擔心你喔」、「相信姐會有智慧再一次解決問題，希望孩子能懂父母心，一切早日回歸正常軌道」、「加油，一切都會過去」、「堅強勇敢～為母則強的媽媽加油喔」。

【狄鶯全文】

狄鶯
日安唷

《怎麼做才能更快樂！》

塔爾‧班夏哈曾任教於哈佛大學，哈佛開設的「正向心理學」及「領導心理學」名列哈佛史上最受歡迎的課程，許多學生還向學校反應，這兩門課「改變了他們的一生」。

塔爾‧班夏哈說過：
與其問自己快不快樂，不如問自己「怎麼做才能更快樂？」

16歲以前，他常常覺得自己好像遺失了生命某樣重要的東西。他以為只要全力以赴達到夢想，贏得以色列全國回力球賽冠軍，就能彌補那份空虛感。剛開始如願以償獲得冠軍時，的確喜不自勝，快樂到無以復加，沒想到慶祝會結束一回到房間，在沒有預警的情況下，那份空虛感突然又蜂擁而上。

一開始，他試著說服自己，那只是爬上了興奮的最高峰後所出現的短暫失落低潮，隨著時間推移，他漸漸意識到，即使再找到新的目標，再得到一個全國冠軍，依然無法找到他長久以來所「遺失的東西」得到他內心真正的快樂。

塔爾‧班夏哈說：「追求快樂是個持續進行的過程，只有無限連續的點而沒有某個定點。今天的我活得比五年前快樂，但願五年後的我又比今天更快樂。把注意力放在能使我們更快樂的做法上，不只幫助別人活得更快樂，也將『活得更快樂』列為自己終身努力的目標。」

看到缺點，也看到優點，這就是「and」的藝術
我們看到惡也看到善，看到陰也看到陽，必須兼顧對立的兩方，才能看見整體。塔爾‧班夏哈笑著說，佛陀追求更高境界的快樂與幸福，但祂也同時看見世界所有的苦難並感同身受。凡事不能只看到一半，注意「and」兼顧的原則，除了看到對方的缺點，也看到對方的優點，就能兼顧到整體。

如果你壓抑痛苦，痛苦反而會變形會膨脹。如同塔爾‧班夏哈在《幸福的魔法》書中引用聖艾修伯里的話語：「釋放自己，讓自己抒發；順其自然地抒發悲傷，你的痛苦就會消失」，該哭的時候就哭，該歡笑時也不忘大聲歡笑，讓情緒自然的通過，接受真實的自己。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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