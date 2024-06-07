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「唐朝豪放女」夏文汐相隔十年再來台！　《殺夫》大尺度片段出土

記者蕭采薇／台北報導

曾演出「唐朝豪放女」奠定性感地位的58歲香港巨星夏文汐，闊別10年再度來台，出席國家影視聽中心「她的新電影」影展活動，為昔日主演經典舊作《殺夫》數位修復版揭幕。她開心表示，40年前上映時，很多場戲因為尺度被剪掉，如今終於重見天日。夏文汐說：「這次能來台灣好開心，我吃一堆美食。」

▲《殺夫》演員睽違四十年齊聚一堂。圖左起李淑禎、夏文汐、楊麗音。（圖／國家影視聽中心提供）

▲暌違10年沒有訪台的香港演員夏文汐，出席《殺夫》修復版亞洲首映。（圖／國家影視聽中心提供）

《殺夫》改編自李昂1983年獲獎的同名小說，這次的數位修復版尋回當年首映被刪減的八個片段，時隔多年後的「完整版」再現大銀幕令人興奮。影視聽中心董事長褚明仁表示：「當初小說出版的時候受到很多人批評，編輯被很多人投書說不要出版這種傷風敗俗的書；可是四十年後《殺夫》已經被翻譯成15種語言，證明它的確是很不朽的作品。」他更進一步補充：「這四十年來的回顧，我們必須反思女性影人需要被更重視，不只是台灣，這是世界性的。」

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▲《殺夫》演員睽違四十年齊聚一堂。圖左起李淑禎、夏文汐、楊麗音。（圖／國家影視聽中心提供）

▲香港演員夏文汐在《殺夫》片中飾演村婦林市。（圖／國家影視聽中心提供）

當年上映時《殺夫》的海報標語這樣寫：「一部議論紛紛的電影，一部令你震撼的作品。」其戲劇張力於40年後再看依然讓人驚心動魄！村婦林市嫁給屠夫陳江水後，忍受家暴以及丈夫宣洩式的性虐待，鄰里的三姑六婆更拿此作為茶餘飯後的話題，讓林市的婚後生活飽受身心煎熬。

▲《殺夫》演員睽違四十年齊聚一堂。圖左起李淑禎、夏文汐、楊麗音。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《殺夫》演員睽違四十年齊聚一堂。圖左起李淑禎、夏文汐、楊麗音。（圖／國家影視聽中心提供）

原著作家李昂分享：「今天重映的數位修復版，把當初被新聞局剪掉的片段都拿回來，代表台灣民主跟自由透過藝術真的在不斷前進，這是我們在場所有人一起爭取來的，是值得紀念的里程碑。」1940年代的社會事件「醬園弄殺夫案」激發李昂創作出華語文壇的經典，而今香港導演陳可辛的新作《醬園弄》一樣改編本案，可見故事文本魅力的歷久彌新。

▲《殺夫》演員睽違四十年齊聚一堂。圖左起李淑禎、夏文汐、楊麗音。（圖／國家影視聽中心提供）

▲楊麗音（左二）在《殺夫》片中飾演女主角林市的鄰居。（圖／國家影視聽中心提供）

已暌違10年沒有訪台的香港演員夏文汐、以及演員楊麗音一同共襄盛舉。在片中飾演村婦林市，並為劇情所需配合演出暴力、血腥、裸露的畫面，夏文汐表示：「今天的感受很難以形容、很開心，數位修復版把很多原汁原味的東西都找回來了。很感謝李昂老師，沒有這本書我沒辦法參與演出！」《殺夫》將在六月起舉辦三場限定放映，感受40年前台灣電影的前衛震撼。

 

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