韓網熱門／老實說真的太累人的演唱會方式！　連站5小時超崩潰

記者張筱涵／綜合報導

要去參加演唱會，除了價格、地點和時間會是考量原因外，也有人相當重視座位型態，若是一樓全都是站席搖滾區，有些人會因為太累而選擇離舞台較遠的座席。南韓論壇theqoo今（6日）就出現一篇熱門文章在討論「站席真的太累人了」。

【老實說很累人的演唱會方式】

站位搖滾區

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｜討論區留言｜

1. 比起站全場，被後面的人推覺得更累人

2. 要在1小時前進場站著等太累了…要撐到演唱會開始的那段時間最辛苦了

3. 除了等待時間外，站席是最有趣的區域

4. 我有去過一次，真的只想回家

5. 有椅子的搖滾區最讚了

6. 趁還年輕時多去站吧

7. 超累的，擠在人群之中真的很痛苦

8. 如果等待時間能縮短一點的話就還可以，但在演唱會前2小時前就要進場，到演出結束後整整站了5個小時，只能直挺挺站在那，真的很難撐

9. 我從一開始就只去座位的

10. 希望可以是椅子搖滾區，快歌的時候再站起來這樣最好，演唱會前2、3個小時就要進場真的是瘋子

11. 為了視野還是無法放棄啊

12. 我還20幾歲的時候很開心的

13. 我倒很希望自家偶像再開全站位的搖滾區

14. 我長得矮所以都去座位區，站位太痛苦了

15. 真的超累！我現在除非有位置的不然去不了

16. 如果是我喜歡的歌手開站位搖滾區會想去去看，因為競爭度不高

17. 夏天去的時候真的脫水到覺得自己快死了，在那之後就不敢去了

18. 除了等待時間和很多人拿手機拍照外，站位真的很有趣

19. 我有去站位搖滾區嗨過一次，隔天真的全身都在痛，我是吃泡麵隔天也不會水腫的人，但那次是我人生第一次看見自己腫起來的臉

20. 我很喜歡座位區欸，就得遠一點看才能體會歌手和歌迷之間的交流和彼此間享受其中的化學變化，站位太累了

21. 雖然很累，但演唱會就是要去站過才有去過的感覺

22. 我之前因為站位搖滾區累到脫粉

23. 我體力不好，真的太累了，一開始真的很有趣，但越到後面只想坐下完全無法控制腦袋，連看了什麼都想不起來

24. 但我不喜歡有座位還有人站起來欸，為什麼都已經是座席了還要站起來啊

25. 如果是沒辦法抓到舞台前面欄杆的號碼，我就會直接去最後面靠著，我得先活下來啊！！