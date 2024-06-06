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王彩樺自爆喝醉找女兒訴苦「一直哭」！　心中苦悶全說了：為何沒溫暖

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到自稱「台灣濱崎步」王彩樺，在認識到這個家庭的故事後，她坦言自己跟家庭中的女主人很相似，都有著以夫為天的傳統觀念，她笑說：「其實不要看我這樣很愛搞笑、很三八、很阿花這樣，其實我的內心還是很注重家庭；我們是以夫為天，老公永遠都是對的。」

▲▼王彩樺(右3)擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

▲王彩樺擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

王彩樺與受訪家庭一樣有兩個女兒，在節目中聊起與小孩的相處，她分享女兒小時候都會跟父母親親、抱抱，但成為青少年後就不再願意做這件事，親子之間開始有點距離感，坦言這一變化讓自己內心有一點點受傷。

王彩樺分享某次晚上在家喝醉後，趁著酒意把女兒們叫醒開始傾訴內心的苦悶，她表示：「那天我喝醉了，半夜的時候，我就到她們房間把她們叫醒，開始跟她們說，『妳知道嗎，媽媽真的是很辛苦，妳們為什麼講話都沒有一點點溫暖』，然後就一直哭、一直哭，我兩個女兒就這樣看著，然後兩個對看，然後我講一講，她們問可以睡覺了嗎？就讓她們睡覺了。」女兒表現相當淡定，王彩樺自嘲自己的稍微瘋瘋的，就像在演八點檔一樣。

▲▼王彩樺(右3)擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

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▲王彩樺自曝酒醉半夜找女兒訴苦像演八點檔。（圖／公視提供）

除了與女兒相處的趣事以外，王彩樺也分享與結婚22年老公的相處，坦言對方平時都會製造很多令她感動的小驚喜，例如有次帶她去看浪漫夜景，令她直呼超浪漫：「有一次他帶我去那個台中的大肚山，開車上去看夜景，然後引擎就關掉、放音樂，我就跟我老公在那邊跳舞，抱抱舞。我就覺得…噢，這種氣氛，台中的夜景怎麼那麼漂亮、那麼美！燈光美氣氛佳！」王彩樺認為有時候一些感動，就算不花錢，也能令人難以忘懷。

▲▼王彩樺(右3)擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）

▲王彩樺分享與老公約會看夜景直呼超感動。（圖／公視提供）

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王彩樺, 台灣濱崎步, 誰來晚餐15

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