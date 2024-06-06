Super Junior小巨蛋確定加場「售票時間曝光」！　8月一連嗨3天

▲Super Junior在台擁有超高人氣。（圖／翻攝自FACEBOOK／슈퍼주니어(Super Junior)）



記者張筱涵／綜合報導

Super Junior將於本月22日起展開《SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime》亞洲巡迴演唱會，今（6日）驚喜宣布台北場加開8月16日場次，售票資訊也跟著曝光，讓沒能搶到票的粉絲還有機會與偶像共渡精彩時光。

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▲Super Junior臺北小巨蛋加場。（圖／翻攝自X／SJofficial）



Super Junior官方X（舊稱推特）宣布台北加場在8月16日，等於屆時會在臺北小巨蛋一連嗨3天。而加場的售票資訊也已經公布，官方粉絲E.L.F.會員預購時間為6月8日早上10點至下午1點，一般售票則從6月8日下午2點開始。

值得注意的是，在2024 SUPER JUNIOR ＜SUPER SHOW SPIN-OFF ： Halftime＞in TAIPEI售票系統頁面的購票提醒中，新增了「自6/6後不提供ATM虛擬帳號付款，僅提供信用卡付款」的相關規範。

▲Super Junior售票資訊。（圖／翻攝自拓元售票系統）



▲Super Junior臺北小巨蛋場購票提醒有變動。（圖／翻攝自拓元售票系統）



主辦單位特別補充說明「因海外官方會員預購為所有城市統一開放登記，本次加場非預期行程，因此本次加 場售票E.L.F.官方會員預購將不開放WEVERSE重新登記，第一次已成功登記的會員編號可繼續使用。您的E.L.F.MEMBERSHIP會員編號即為您的預購碼（例：SE123456789）」。

▲Super Junior臺北小巨蛋座位票價圖。（圖／翻攝自拓元售票系統）