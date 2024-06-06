余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

▲狄志為上節目爆料余天、李亞萍對Gary積怨已深。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YT）

圖文／鏡週刊

日前本刊獨家報導，余天女兒余苑綺癌逝後，女婿Gary（陳鑒）獅子大開口為了小孩就學問題，向余天討新台幣4000萬元，名嘴狄志為上節目爆料，余天對於此事氣炸，差點連心臟都停了！

Gary出事後大家都打給余天求證，狄志為《新聞挖挖哇》透露，余天覺得這件事相當丟臉，因此氣到心臟差點停止。先前曾傳余苑綺有留下3000萬的遺產，也有說法是1000萬，對此狄志為說有問過余天、李亞萍，余苑綺究竟剩下多少遺產，他們則低調不透露。

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狄志為在節目上表示，早在2年前就知道Gary狀況連連，余苑綺2022年辭世時，他就曾在靈堂休息室聽聞李亞萍跟余天抱怨Gary的狀況，尤其李亞萍講的是多到可以寫成一本書，包括Gary不賺錢，又一直伸手跟余苑綺要錢，不過當時李亞萍告訴狄志為說，這些聽聽就好，不要傳出去，因為她還是想給Gary一點顏面。







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