Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉

記者王靖淳／綜合報導

藝人Gino（蔡東威）今年初被周刊拍到身邊疑似有新歡，當時他表示彼此僅是普通朋友，最近又被目擊和對方一起前往賣場吃飯，後來甚至一同返回4千萬的豪宅，照片曝光後，引發各界討論。為此，Gino今（5）日也在社群發文做出回應。

▲Gino最近被周刊拍到身邊疑似有新歡。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai）

針對被周刊拍到與1名女子一起吃飯，但卻保持距離、一前一後行動，Gino表示2人是一般朋友，同時也自嘲「原來我休息那麼久還有新聞點」、「看來我走路太快造成困擾」。至於女性友人遭外界質疑，進了豪宅直到他錄完影回家時，就再也沒離開，Gino在文末透露，他家的門口不只1個，表示對方是從其他門離開，同時也向友人道歉，並附上1個無奈的表情符號。

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▲Gino發文回應傳聞。（圖／翻攝自Facebook／GINO Tsai）

Gino分享，媽媽在看到報導的照片後，有傳訊息說覺得他帽子太小、戴起來不好看。為此，Gino幽默表示：「看來她也越來越瞭狀況囉。」事實上，Gino與女星夏宇禾傳了多年的緋聞，雖然雙方未正面認愛，但卻多次被直擊約會或上演溫馨接送情，在去年爆出分手的消息後，彼此的感情動向也更加受到各界討論及關注。

【Gino臉書全文】

跟一般朋友吃個飯，一早就被經紀人告知有幾篇新聞要我回應，謝謝媒體大哥大姐不嫌棄，原來我休息那麼久還有新聞點～

我也知道這是工作職責，辛苦大家了

我媽只是傳來個簡訊說，我戴的帽子太小不好看

呵，看來她也越來越瞭狀況囉～～

#跟朋友說聲抱歉

#錄影delay導致的

#看來我走路太快造成困擾

#我家不是只有一個 門口

