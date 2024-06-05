鼓鼓求婚大元後…被逮「現場撩人」　蘇慧倫驚喊：現在還能撩？

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫日前首度在新加坡舉辦大型售票演唱會，接著她也邀來剛宣佈「喜事」的嘉賓鼓鼓，他帶著四位舞群與蘇慧倫對尬，演唱〈嗯哼〉、〈ok?ok!〉、〈Happy Hours〉等歌，兩人還在台上比賽撩歌迷，蘇慧倫不甘示弱對鼓鼓說：「從台北撩到了高雄，現在又撩到了新加坡，我看你今天到底多會，你現在還能撩嗎？」暗指鼓鼓才剛甜蜜求婚另一半，手上還戴著婚戒，是否還適合撩人。

▲蘇慧倫新加坡演唱會，嘉賓鼓鼓。（圖／相信音樂提供）

沒想到鼓鼓立刻笑答：「我隨時保持一個可以撩人的狀態，沒關係，我們有著不同的愛，這是大愛。」接著鼓鼓說剛在後台聽到現場很多歌迷朋友來自不同的城市、有些人花了很多時間來到這裡，甚至把工作排開，就為了看蘇慧倫一眼，他則甜喊：「我跟你們不一樣，我花了四個小時坐飛機到新加坡，我只為了看慧倫姐的歌迷一眼。」歌迷用尖叫熱情回應他，他卻自評只有60分。

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蘇慧倫笑稱自己的風格跟鼓鼓不一樣，隨即嬌羞地說：「冬瓜西瓜哈密瓜，我是你的小傻瓜。」還作勢害羞別過頭，吸引台下觀眾高分貝尖叫，輕輕鬆鬆取得勝利，也讓鼓鼓笑喊：「太不公平了！」

▲蘇慧倫出道以來首度到新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）

蘇慧倫當晚帶來〈黃色月亮〉、〈傻瓜〉、〈失戀萬歲〉、〈Lemon Tree〉等經典歌曲，帶領歌迷大合唱，並回憶起自己的出道初期和新加坡歌迷的深厚情感；演唱會的尾聲，蘇慧倫獻唱〈城裡的月光〉，並說她很喜歡看歌迷寫給她的信，看到大家因為她變得更好、更堅強，感到非常開心和感動。此外，她接下來將參與影集《誰是被害者》第二季的演出，也是她睽違12年再次跨界擔任演員。