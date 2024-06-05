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王一博「慘變視帝遺珠」首發聲！白玉蘭爭議燒6天…劇組聲明認1事

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「白玉蘭獎」的入圍名單自5月30日揭曉後引發爭議，王一博主演電視劇《追風者》未能入圍視帝，但是劇中男二號王陽卻入圍最佳男主角，粉絲群起灌爆主辦方、劇組、演員微博要求給個合理解釋。王一博沉默6天，5日首度發聲回應。

▲▼王一博成入圍遺珠。（圖／翻攝自微博）

▲▼第29屆白玉蘭獎的最佳男主角入圍名單引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲第29屆白玉蘭獎入圍名單公布，王一博主演《追風者》成入圍遺珠，同劇男二號王陽獲提名。（圖／翻攝自微博）

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王一博發文：「《追風者》能被大家認可，離不開劇組所有主創和工作人員的努力與付出。大家彼此理解，相互支持，魏若來的成長也不僅僅是一個人的成長。感謝觀眾，作為演員，我將繼續傾盡全力，專注於每一個角色與作品。」日前陸媒《南都娛樂》報導，王一博在視帝入圍項目進入第二輪討論，「王一博有出現在第二輪的票選名單中，只是在經過評審投票後，未進入最終的入圍名單」。

▲▼王一博首發聲回應沒有獲提名。（圖／翻攝自微博）

▲王一博首度回應沒有獲提名。（圖／翻攝自微博）

《追風者》製作方持續被粉絲要求給交代，劇組5日正式發表聲明：「感謝大家對《追風者》的關注和對劇中角色的認可。我們尊重並珍惜每一位演員的出色表演，因此在白玉蘭獎提報細則允許的前提下，為每位主演都做了提報以爭取榮譽，報獎情況未同步主演和演員。期待未來我們與同行一起創作更多更好的作品回饋大家。」該則貼文湧入超過4萬則留言，疑似再度受到批評，劇組開啟「評論精選」功能，意指沒有過審核不會公開。

▲▼王一博首發聲回應沒有獲提名。（圖／翻攝自微博）

▲《追風者》劇組發聲明，「在白玉蘭獎提報細則允許的前提下，為每位主演都做了提報以爭取榮譽，報獎情況未同步主演和演員」。（圖／翻攝自微博）

王一博粉絲持續主張，劇組將王陽與王一博同時提報最佳男主角，是劇組的失誤，堅持劇集唯一男主角是王一博。王陽面對部分網友留言攻擊，5日發文：「我踏實拍戲，行勝於言。」

▲▼第29屆白玉蘭獎的最佳男主角入圍名單揭曉，《追風者》男主角王一博落敗，被視為「男二號」的王陽入圍視帝。（圖／翻攝自微博）

▲王陽在《追風者》屬於男二號，與王一博同被劇組提報最佳男主角。（圖／翻攝自微博）

▲▼王一博首發聲回應沒有獲提名。（圖／翻攝自微博）

▲王陽回應被提名最佳男主角。（圖／翻攝自微博）

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