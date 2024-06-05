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唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

記者田暐瑋／綜合報導

藝人唐治平73歲母親被發現陳屍在社區頂樓，但他至今仍不認死者是媽媽，鑑定結果尚未出爐。他屢次被傳出經濟出狀況，還遭電視台換角，其實他2006年在《花樣少年少女》中演出梅田老師一角爆紅，外型帥氣，曾與宋紀妍、丁寧、胡晴雯、張鈺凰等女星傳出過緋聞。

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，唐治平《我家的美好時光》。（圖／攝影中心攝）

▲唐治平。（圖／攝影中心攝）

唐治平出生泰國，但在台灣長大，父親是泰國的華僑，家族是泰國最大的魚露製造公司唐雙的經營者，但他不願繼承家業，而是以模特兒的身分踏入演藝圈，後來轉戰戲劇，曾參與《白色巨塔》、《花樣少年少女》與《求婚事務所》等知名偶像劇的演出，擁有健壯的身材，甚至出版過寫真書，有台劇男神之稱，自2015年起轉戰本土劇，曝光率才漸漸減少。

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▼唐治平W Hotels牽比基尼妹，池畔漫步見人經過急放手。（圖／翻攝自YouTube）

▲唐治平2006年演出《花樣》爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

外型帥氣的唐治平曾與宋紀妍、丁寧、胡晴雯、張鈺凰等女星傳出過緋聞，由於這些女星和他分手後都陸續結婚，讓他被封為「倒數第二個男友」。他曾在台北和廣州生活，也到過北京拍戲，因為四處奔走工作，一直沒有找到歸屬感，曾坦言感覺不到家的存在。

▲▼唐治平加入八點檔 。（圖／翻攝自Vidol）

▲唐治平之後轉戰八點檔 。（圖／翻攝自Vidol）

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