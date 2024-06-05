Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」結束4年戀情，男方3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜引發眾怒。Soya在沉默數日後，5日凌晨現身還原遭背叛的完整過程，起因是2個多月前發現超強手機有和另個女生的曖昧對話和約會私照，事情才因而爆發，痛苦到1周瘦了3公斤，身心完全殘破。

Soya在影片中提到，3月剛結束澳洲旅遊回台，但當時就察覺彼此間有種奇怪的氛圍，她表示平時都給予男友滿滿信任，也不會去看手機，但某天腦中突然出現一個強烈念頭要她去檢查，這才發現男友與另位女生的對話和約會照片，男方也馬上承認，「很不真實，當下我就先離開我的家，我先好好平復一下。」再次回家後，兩人正式坐下來談談，但由於兩人已經安排好要去泰國旅行，因此沒有馬上提分手。

▲Soya現身回應被劈腿風波。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

[廣告]請繼續往下閱讀...

超強主動坦承喜歡上小三，Soya說：「他講他喜歡上這個女孩子，寫了一封情書給她。」形容自己是被斷崖式分手，「分手那天我是很殘破的。」但仍不願口出惡言，「我跟超強很圓滿的好好道別，好好抱對方，就是謝謝對方，我那時候還講『我不怪你』，那時候最痛苦的是，你開始會推翻那些你覺得是愛的東西，很多時候我都感到很沒有安全感，我覺得我受了委屈可是我都會合理化。」

▲Soya現身回應被劈腿風波。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

Soya分手後痛苦不已，1週內瘦了3公斤，「你可以feel到你的心臟是一直在撞著衣服，痛到這樣子啊。」也完全沒有食欲，每天哭著醒來和入睡，幸好在好姐妹們的陪伴才走出陰霾，也因此認識了現任男友，兩人因為有著相同遭遇，在這段艱難時期常常互相訴苦安慰，因此產生情愫，分手2個月後就決定交往，新男友也首度現身回應：「因為（聊天）密度很高的關係，所以雖然時間並沒有算太長，卻認識彼此認識的很深，萌生愛情是一個理所當然也無法避免的事情。」

▲石靜介入超強和SOYA。（圖／翻攝自IG）