KID爆猛料「以為楊銘威會在Me Too名單」！　他聽完笑了：都是你情我願

記者孟育民／台北報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到在戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中飾演蘇家老三「蘇秉仁」的楊銘威和飾演「大美」的勇兔（林筳諭），一起到台北市迪化街進行「婆婆大富翁遊戲」，恰巧楊銘威和KID現實中是好友，兩人認識十多年，KID忍不住爆料：「他那時候是個浪子，浪子回頭應該要找你去拍，他剛剛居然在跟我聊爸爸經。」

▲楊銘威、勇兔上《星光雲！RUN新聞》宣傳。（圖／ETtoday）

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提起婚姻，KID問楊銘威會後悔嗎？沒想到他開玩笑說：「沒有後悔生小孩，但結婚有一點！」眾人邊逛迪化街，吃吃喝喝邊玩遊戲，四人聊天尺度似乎也越聊越大，楊銘威一度讓KID招架不住，忍不住怒吼「我們是優質的節目」、「你真的讓我接不下去」。

▲四人尺度超開。（圖／ETtoday）

KID又直說：「楊銘威這幾年一路往上，我還以為他會在前陣子（ME TOO)的名單，反而是事業、愛情、家庭都超棒！」楊銘威則回應：「有想過，後來想一想不會，都是你情我願！只有我拒絕別人！」KID說之所以會有這樣的誤解，是因為以前看楊銘威是很主動的人，還會邀約出去玩，「幸好我那時候夠窮，我沒有錢出去玩，不然我早就在名單裡面了。我很感謝他那時候找我出去，但我就要工作，去夜店我沒錢付酒錢，他都會說沒關係，有機會再約。」最後勇兔吐槽說：「楊銘威玩得很有道德！」

▲▼KID猛揭楊銘威過往。（圖／ETtoday）

聊回戲劇，KID真心認為演員都很厲害，能夠迅速抽離角色，「我去演戲會太入戲，我真的可能會愛上妳，所以我這輩子都不想演戲，這可能是一種不會演戲的方式，我是覺得的演戲的人很厲害，你可以演出不是你的角色，我除非演有錢人那種。」峮峮近期也接觸演戲，她也深有同感，對於挑戰充滿驚奇，「覺得很好玩！」

