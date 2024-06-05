84歲陳淑芳說英文也通！從影一甲子開金口：我OK啦！　赴日為台爭光

記者蕭采薇／台北報導

「金馬影后」陳淑芳得獎後不但不漲價，且只要能支持台灣影視，國寶級影后絕對義氣相挺。近來主演電影短片《紅包》，跟影壇新銳導演徐千淳攜手合作，陳淑芳笑說，這回除了欣賞導演的才華，更面對從影超過一甲子以來首度挑戰英語台詞，雖一度讓現場人員戰戰兢兢，但雙料影后老神在在，直說「我OK啦！」

▲陳淑芳義氣相挺演出短片《紅包》。（圖／翰森娛樂提供）

電影「紅包」獲邀入選日本國際短片影展 （Short Shorts Film Festival & Asia） ，舉辦世界首映，開幕典禮當天她與影片中有眾多對手戲的美國演員左右（Zach Ireland） 盛裝出席，展現優雅自信，並與影展主席日本知名演員別所哲也相見歡。

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陳淑芳新片《紅包》是本屆日本國際短片影展唯一純台灣出品之電影，將角逐全亞洲最佳短片之最高榮譽。《紅包》除有金馬影后陳淑芳的演出加持之外，還有不少新生代中外演員法國名導盧貝松新片《周末在台北》中演出的左右 （Zach Ireland）、曾參演《周處除三害》的新秀鄭永岳，以及影集 《幸福房屋事件簿》、電影《以愛之茗》的黃惟。

▲陳淑芳義氣相挺演出短片《紅包》，與男主角左右（右）到日本為台灣爭光。（圖／翰森娛樂提供）

這回進軍日本東京參展，陳淑芳特地與台灣名店「龍笛服飾」攜手打造數款展現台灣式優雅的服飾，她自信滿滿保證說這回一定要讓國際影人欣賞到台灣設計之美。同時她也將與男主角左右和導演徐千淳，到日本為台灣爭光。