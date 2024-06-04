藍波被正妹女兒控「花光留學存款」　他急解釋觀念：出國真的不好

記者蔡宜芳／綜合報導

富邦悍將21歲啦啦隊練習生潔潔（藍羽潔）是知名舞蹈老師藍波的女兒，她因亮麗的外型受到關注，日前也和父親一起參加節目，揭露和藍波之間互相隱瞞的秘密，還扯出她一直不敢吐露的童年陰影。

▲潔潔是藍波的女兒。（圖／翻攝自藍波臉書、潔潔IG）

潔潔在《11點熱吵店》中控訴存款都被爸爸藍波花光，她表示，自己的壓歲錢原本是想存著到國外讀書使用，但卻被爸爸花掉。藍波則解釋說，因為從小受到阿嬤的觀念影響，認為「書讀越高，離家越遠」，他擔心女兒的安危，不贊成出國念書的想法，所以將潔潔的壓歲錢拿去買房子，覺得至少是給愛女的未來投資，「可是在他們（小孩）眼中，就覺得我們就是花掉了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藍波反對女兒出國念書。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

另外，潔潔坦言，自己小時候有被排擠的經歷，但因為怕藍波太擔心，所以自己至今都瞞著不敢說。潔潔說，主使者是從小和她一起長大的朋友，對方有一天突然開始聯合全班排擠自己，這種情況大約持續了半年到一年。藍波聽了這些話後，表示自己覺得很不可思議，因為他和太太都是會去學校幫忙的愛心爸媽，甚至在潔潔生日時，還會請全班同學吃東西。而沈玉琳也憤慨表示：「吃我的東西還排擠我女兒，可恨的就是這件事！」

▲潔潔透露自己一直對藍波隱瞞被排擠的事。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

潔潔進一步談到，被排擠的事情雖然是發生在國小，但帶給她的影響卻延續到了國中和以後的生活，讓她很難輕易相信他人，「就會有一點這樣的算是後遺症吧。」不過，潔潔也正面看待過去的遭遇，表示自己要越來越發光。