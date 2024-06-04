記者黃皓瑋／綜合報導

53歲的南韓男星朴尚民（박상민）以電影《將軍的兒子》走紅，曾獲南韓三大電影獎（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）肯定，近年則演出《城市獵人》、《錢的化身》等電視劇。然而他近期爆出因酒駕被捕，不僅酒測值達到吊銷執照的程度，更被翻出是被抓過3次的累犯，稍早他也正式發聲道歉了。

▲朴尚民3度酒後駕車，遭移送法辦。（圖／翻攝自UMI娛樂IG、官網）



南韓果川警察署今（4日）發表聲明，透露朴尚民上月19日晚間被舉報酒後駕車，經檢測後發現，他當時的血液酒精濃度已達吊銷執照的標準，即酒精濃度0.08%以上，目前已經將他移送檢方。他的經紀公司「UMI娛樂」稍早也發表聲明，表示朴尚民對於犯行「沒有辯解的餘地」，並向大眾致歉。

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朴尚民在1990年代，曾先後獲得青龍獎「新人男演員、人氣明星獎」、大鐘獎「新人男演員獎」與百想藝術大賞「電影部門人氣獎」，奠定影壇地位。然而，他卻在1997年因酒駕肇事被捕，據外媒《TEN ASIA》報導，當時傳出他為了平息事端，對受害者、證人、警察等相關人士，共支付了約3000萬韓元（約台幣70.7萬）。不料到了2011年，他又在首爾江南區被抓到酒後駕車，且當時的酒測值就已達吊銷執照的程度。

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