曾對自己下降頭消失8個月！YTR王狗揭身體變化　爆孫安佐私下面：本性善良

記者孟育民／台北報導

孫安佐近日被爆出4月在泰國普吉島呼麻擅闖民宅，媽媽狄鶯隨後出面證實兒子在泰國出事，還遭人下蠱中邪，引發外界討論。靈異YouTuber王狗先前因為拍攝對自己下蠱的影片消失8個月，他接受訪問，坦言跟孫安佐私下會去打靶，更曾一起拍過片，對於這次對方捲入的風波，他說：「他其實蠻直腸子想什麼講什麼，但他本性善良，認識他沒有什麼問題，他很正常，最近發生的事情，不知道他是不是遇到狀況，可能有自己的坎，最近沒有聯絡。」

▲王狗談孫安佐，兩人曾一起拍片。（圖／王狗、讀者提供）

王狗提到孫安佐口中被綁的狀況，王狗則說，「因為他有說被人綁著能量轉換，我不知道怎樣，我這種就是消費，他那個聽起來有點被強迫，不知道是不是遇到壞人？不太了解。」事實上，王狗先前實測對自己下降頭，並紀錄7天的變化，將自己的生辰八字給泰國師傅作法，大約花費1萬元，事後雖然沒有做出脫序的行為，不過確實遇到不少靈異現象，身體也跟著受到影響。

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▲王狗曾對自己下降頭。（圖／王狗提供）



王狗分享自己被下降頭後的感受，「一開始被下降頭沒有特別感覺，差不多一個禮拜左右，眼睛有血絲，晚上比較不好睡，一些輕微的生理症狀，生活大致上沒有問題，我自己感覺一點點影響生活，但我有發生靈異事件，晚上睡覺旁邊是牆壁，卻感覺有人對我吹氣，在上廁所的時候聽到叩叩叩的聲音，明明就沒有人。」

▲▼王狗記錄自己身體的變化。（圖／翻攝自YouTube／王狗）

他事後身邊好友緊急幫他處理才解決，「因為我已經影響到身體狀態，他也有感覺到我狀態不太對，他有說我身邊跟了好幾個。」王狗三個月後才逐漸恢復正常，坦言當時容易恍神，也沒辦法集中精神，回想過去所經歷的事情，他有感說：「試一次就好，有點怕到！」