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Joeman被說像金秀賢！直接複製妝容「成果曝光」　李多慧秒認出：只像頭髮

記者孟育民／台北報導

網紅Joeman日前在YouTube頻道上挑戰「超荒謬企劃 ！模仿韓星給李多慧看是什麼體驗？」，要化身「淚之女王」裡的金秀賢，他特別到婚紗店化妝，從髮型到妝容、服裝都還原，他在拍照時看到成品滿意說：「不錯耶，有有有！但我拍出來的氣勢就是我沒有在怕離婚。」

▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman模仿「淚之女王」金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman開場先說偶爾在社群看到有人說他像金秀賢，自認髮型可能有點像，於是決定做這次的企劃。等一切都打扮完後，他直接請好友們猜，遇到琳妲時，他暗示自己像「韓系歐巴」、「一個藝人」，琳妲秒猜「台灣孔劉」梁赫群，知道答案後笑說：「我最近才在看，沒救了。」酷炫則說：「有點像孔劉！」連經紀人都打槍Joeman，直言完全不像金秀賢，超真實的反應笑翻現場。

▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman被好友吐槽。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

不過，李多慧居然一眼就認出，直接猜出他扮金秀賢，Joeman興奮說：「多慧my man！」李多慧急忙解釋：「只有頭髮像而已。」結束拍攝後Joeman分享心情：「今天算是完成一整天的仿妝，反正有機會看起來像韓國人，但要秀賢真的是太難了，癡心妄想！」

▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼李多慧秒認出，嚇到Joeman。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman模仿金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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金秀賢, 淚之女王, Joeman, 李多慧

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