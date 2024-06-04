YTR超強認了是雙性戀！母「1句話神預言劈腿」　Soya曾淚挺：我不可憐

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber超強系列與Soya手癢計劃2020年10月公開戀情，交往4年於5月宣布分手，男方如今坦承劈腿，網上也出現超強曾約砲男生的爆料文，事實上，超強過去曾拍片公開自己是雙性戀，並向家人出櫃，Soya得知後理解並接受，更感動落淚，對男友的舉動表達完全支持。

▲Soya超強。（圖／翻攝自Soya IG）



超強在和Soya交往4個月時，拍攝影片坦承自己是雙性戀，並向家人出櫃，他在片中提到原本擔心父母會有過激反應，但媽媽只是擔心Soya是否知道這件事，並表示性向並不是問題，唯一不能做的就是「劈腿」，不管如何都不能欺騙另一半，爸爸也表示只要兒子快樂健康就好，見到父母開明的反應，讓他鬆一口氣。

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▲超強出櫃時，媽媽曾警告他不可以欺騙伴侶。（圖／翻攝自Dcard）



Soya事後看了超強出櫃的影片後，也感動落下眼淚，並緊緊抱著男友，超甜互動在當時讓不少人跟著落淚，沒想到如今超強劈腿，網友心疼Soya幫出氣，「超強媽媽神預言，果然還是媽媽了解兒子」、「大家退訂超強就是能幫soya出口氣的唯一方法」。

▲Soya曾力挺超強出櫃。（圖／翻攝自YouTube／超強系列SuperAwesome）



▲Soya曾力挺超強出櫃。（圖／翻攝自IG／Soya）